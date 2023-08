Dit keer gaan we niet in een bocht om de Pride, maar stappen we straight midden in de stoet

Maud Vanhauwaert is columnist.

In mijn middelbare school hing er op de speelplaats een poster van Wel Jong Niet Hetero, waar ik altijd in een grote bocht omheen liep, uit angst dat iemand mij zou betrappen. Jaren later leefde ik samen met een vrouw, maar liep ik in een grote bocht om de Pride. Ik kon me op geen enkele manier vinden in de schreeuwerige kitsch, sowieso wantrouw ik massamanifestaties en ik had moeite met het woord pride. Waarom zou je trots zijn op je geaardheid of op je genderidentiteit? Je bent toch ook niet trots omdat je nu eenmaal mens bent of nu eenmaal linkshandig? Dat is toch gewoon een gegeven, geen verwezenlijking? Maar sinds ik kinderen heb, is er iets wezenlijks veranderd. Niet alleen is mijn dochter dol op regenbogen en eenhoorns, maar ik besef steeds meer hoe wankel onze wandel is en in hoeveel bochten mensen zich nog steeds moeten wringen om zichzelf te kunnen zijn. Dit weekend gaan we er niet in een bocht omheen maar stappen we straight midden in de stoet.