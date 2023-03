Dit is geen zwarte dag voor de politiek. Dit is een zwarte dag voor de goede wil

Fijn, grof en onbesneden: Frederik De Backer blikt terug op de week. ‘Hoelang zal de schroom standhouden alvorens te worden verzwolgen door de arrogantie van alledag?’

O, wat waren ze ineens schuchter. En beschaamd, kinderenlief, zo beschaamd. Ze vielen nog net niet op de knieën voor die wrede meneer van de VRT. Vergiffenis, vergiffenis! Niemand wist van die pensioenregeling, meneer Terzake, enfin, iedereen wist ervan, er was zelfs over gedebatteerd, maar niemand wist over welke bedragen het ging, ook al stonden ze elf jaar op rij in de begroting. Ach, het spijt ons zo, meneer Terzake!

Mijn gezicht wist niet welke smoel eerst te trekken. Elke dag zie je politici zich om ter hardst op de borst kloppen, in kranten, op tv, op sociale media. Zie hen eens gelijk hebben. Ze slaan elkaar bij de minste glimp van een camera nog net niet op het bakkes om er als eerste voor te gaan staan, maar deze week was het strootje trekken. Gebogen hoofden, schichtige blikken, gehakkel en gestamel.

Komedie.

Wie denken ze wel dat ze zijn? Eigenlijk had die zin volstaan als column. Desnoods honderdtwintig keer na elkaar, zodat ik het van mij verlangde aantal tekens ook had gehaald. Want wat valt er meer over te zeggen? Dit stukje is letterlijk mijn derde poging. Ik had er een waarin ik met mijn domme kop bekende met mezelf in de knoop te liggen, verscheurd als ik ben door enerzijds de verontwaardiging en anderzijds het oplichterssyndroom die in mij huizen. Voor dit blad schrijven immers mensen met veel meer verstand van politiek, die die wereld kennen als hun broekzak, terwijl ik hem hoogstens ken als hun broekzak. Wie ben ik, simpel boerke, om grote uitspraken te doen?

In een andere versie herhaalde ik, zoals ik onlangs al schreef, dat we niet voortdurend op onze volksvertegenwoordigers mogen inbeuken, zeker niet over onnozele symbooldossiertjes als deze, terwijl evenveel onkunde wordt geëtaleerd in veel belangrijker kwesties. En dat het net onze bloeddorst is die hen tot populisme drijft, of net tot het enkel strijden voor de eigen achterban en niet voor de hele bevolking. Als ik even de ogen sluit, zie ik het me weer typen in al mijn naïviteit: “Waarom zou iemand met een kiem van staatsmanschap in zich anders nog voor het vak kiezen?”

Voor het pensioen dus, zoals het al elf jaar open en bloot in de begroting staat. Is er dan niemand die dat ding leest? En zo nee, wat zitten die tisten daar dan godganse dagen te doen voor hun hoge lonen en hun copieuze bonussen en al die andere abondante extraatjes? Zitten ze ongemakkelijk en wil het lezen daarom maar niet vlotten? Jeukt het pluche aan hun kont? Honderdduizenden mensen krijgen de eindjes amper aan elkaar geknoopt, zwoegend dat het zweet hun rug op en af druipt, en die kliek ligt voor duizenden euro’s per maand te dutten in het halfrond.

Dit is geen zwarte dag voor de politiek, zoals ik een van die carottentrekkers hoorde snikken, dit is een zwarte dag voor de goede wil, voor de goedgelovigheid, voor mensen die die bloedzuigers keer op keer de andere wang toekeren omdat ze blijven hopen dat ze zullen leren uit hun fouten, als drugsverslaafde zoons in een kutfilm, ook al zijn beide wangen allang bont en blauw geslagen en bespuwd en beklad met hun idiote slogannetjes, netjes overgeschreven van de debatfiche. Welnu, waar is de debatfiche voor déze klucht, heren en dames foefelaars? Hoe gaan we ons hier uit wurmen? En hoelang zal de schroom standhouden alvorens te worden verzwolgen door de arrogantie van alledag?

Nee, voor de politiek is het een dag als alle andere, zoals die telkens weer die van gisteren opvolgt en die van morgen voorafgaat, mét goedkeuring, jaar na jaar na nog eens negen jaar, van het parlement. Theater van list en bedrog voor een publiek van acteurs. Klucht en drama tegelijk.