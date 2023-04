Maud Vanhauwaert is columnist.

‘Hallo, ik ga eens over een gevoel praten.’ Zo begint een van de honderden verhalen die dit jaar geschreven zijn voor De Wondere Pluim, een schrijfwedstrijd voor leerlingen uit de lagere school. Ik las verhalen over een sprekende banaan, een schildpad die de zee leegdrinkt, een waanzinnige broodmachine... Maar dan, zo ongeveer rond het derde leerjaar, ontstaan er barsten in de verbeeldingswereld, waardoor de échte wereld steeds vaker binnendringt. Zoals in dat ene verhaal. Na die machtige beginzin volgt dit: ‘Soms heb ik een raar gevoel dat ik in een droom zit. Bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, dat kan soms zo erg zijn dat ik in mezelf denk is dit de aarde is dit de mens? En dan kijk je naar de tv en is het antwoord ja dit is de aarde dit is de mens.’ En terwijl ik zo’n verhaal lees voel ik de neiging om terstond naar de Brico te rijden, isolatieschuim te kopen, die barsten dicht te spuiten en een bordje te hangen met: wereld, hou je er buiten.