Jeroen Olyslaegers is columnist.

Godvergeten is na één aflevering onvergetelijk. De zo sterk in beeld gebrachte getuigenissen van mensen die door priesters en paters werden misbruikt, wekken woede en verdriet. Ge ziet hoe de priester Rik Devillé dossiers toont van honderden verwoeste levens. Zoveel werd toegedekt door de kerk waar hij zijn leven aan heeft gegeven én waar hij zonder gehoor tegen heeft geageerd. Hallucinant. Dit door belastinggeld gesubsidieerd instituut heeft misbruik mogelijk gemaakt en zichzelf en de daders beschermd. Hoeveel mensen namen dit verdriet mee in hun graf? Op wereldschaal is deze massale verkrachting en de laffe facilitering ervan met niets te vergelijken. Ge ziet de dader niet meer als een ontsporing. Ge ziet dat instituut zelf als eeuwenlang ontspoord. Iemand zegt tegen u dat ge het kind met het badwater niet moogt weggooien. Maar dat kind werd keer op keer geschonden. Tijd dat er net wél wordt veralgemeend zodat de rekening kan worden gemaakt. Tijd dat de bescherming van dit instituut stopt.