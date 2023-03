Dingen niet vertellen, ze simpelweg voor jezelf houden, dát is zo zoetjesaan het laatste echte overgebleven taboe

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Al geruime tijd kijk ik met gemengde gevoelens toe hoe het intieme gaandeweg tot het publieke domein is gaan behoren. Alom worden wij aangemoedigd om onze ziel bloot te leggen, ons kwetsbaar op te stellen, taboes te doorbreken. Dood, seks, ziekte, geld, liefde, verdriet – hoe intiemer hoe liever. Daarbij lijkt het om twee zaken te gaan: delen en zijn. Het delen van het ultrapersoonlijke om zo te kunnen zijn wie je ‘echt’ bent. Publiekelijk onze diepste verlangens uiten om te ‘manifesteren’ wie we zijn. Een ander belangrijk hedendaags thema, veiligheid, wordt daarbij vaak achteloos terzijde geschoven: velen onder ons dumpen hun intiemste zielenroerselen in de onveiligste riool die het internet rijk is, Twitter.

Ik wil niemand veroordelen, ik uit slechts verwondering. Ik gun het iedereen om gezien te worden, kennis, troost of erkenning te halen waar die te krijgen valt. Maar vaak, bij het scannen van deze of gene socialmediafeed, vraag ik me af: als je voortdurend je innerlijk naar buiten brengt, voor het oog van de wereld en je moeder, wat hou je dan in godsnaam van binnen nog over?

Misschien is het de leeftijd – internetpubers noemen me tegenwoordig wel eens boomer. Misschien begrijp ik niet hoe het tentoonstellen van het intieme past in deze onzekere tijden waarin de wereld enerzijds groot en onvoorspelbaar is, en anderzijds zo klein, iedereen bereikbaar, zodat af en toe de illusie ontstaat dat we met zijn allen dichtbij elkaar kunnen kruipen. Misschien aanvaard ik, kind van een tijd zonder internet, niet dat je digitale identiteit niet langer te scheiden valt van die in het ‘echte leven’ maar er al lang onlosmakelijk deel van uitmaakt.

Toch denk ik dat het simpeler zit. Probeer het niet persoonlijk op te vatten, maar waar het op neerkomt: ik vertrouw u niet. Call me old fashioned, maar wat zich in mij afspeelt is me dierbaar en vertrouwen, was dat niet de conditio sine qua non die intimiteit vereist? Bovendien geloof ik niet dat ik iemand ‘echt’ ben. (Ik ben wel nieuwsgierig naar wie ik allemaal kan zijn, en word nog dagelijks verrast.) Ik geloof, kortom, in vertrouwen en niks zeggen. Ik geloof in het mysterie, het onuitgesprokene. Ik geloof in de duistere zijde van ons hoofd, en in de geheimen die we zelfs aan onszelf niet durven te vertellen. Ik geloof in dagboeken en romans. Leven en daar zo mooi mogelijk over liegen – dat is mijn beroep. Ik geloof in twijfel, in dingen die nooit af zullen raken, in verlangens die je niet nastreeft. In veranderen van gedachte zonder dat je weet waarom, laat staan dat je jezelf daarvoor zou verantwoorden aan wie dan ook. Ik geloof in intieme vriendschappen over wie je zelfs aan je geliefde nooit hebt verteld. Ik geloof niet in de totale eerlijkheid, ik geloof in harmonie. In dichtbij elkaar kruipen, in stilte.

Kortom. Dingen niet vertellen, ze simpelweg voor jezelf houden, desnoods tot in het graf als je daar zin in hebt. Ja, dát is zo zoetjesaan het laatste echte overgebleven taboe, en deze oude romanticus klampt zich eraan vast.