Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Ongetwijfeld nog te herbekijken op VTM 34 of Play13bis: The Nanny, een sitcom waarin Fran Drescher op bijzonder charmant-irritante wijze komt zorgen voor de kinderen van Maxwell, een rijke Broadwayproducer. Die valt uiteindelijk voor haar charmes, wat niet naar de zin is van C.C. Babcock, een bescheten stijve hark en de zakenpartner van Maxwell, die hem ook graag had binnengedraaid.

Het vrolijke volkse non-conformisme van Drescher die daarenboven over een stem beschikt die diamant kan doen splijten, steekt schril af bij de zelfingenomen burgerlijkheid van Babcock.

Altijd als ik een zure oprisping hoor van lui die tegen de Nanny State zijn, moet ik aan die laatste denken. De Nanny State is in de ogen van de tegenstanders een aberratie van overgevoeligheid en betutteling van de staat, die zich ongevraagd komt moeien met onze persoonlijke keuzes.

Er bestaat zelfs een index van, waarin de landen van de Europese Unie worden gerangschikt volgens hun graad van onvrijheid. Zij het alleen gebaseerd op strengheid van de regels voor eten, drinken, roken en vapen.

Noorwegen voert de lijst aan: zoals bekend wordt daar iedereen die een sudderlapje opsmikkelt standrechtelijk geëxecuteerd, mag men alleen roken op de eigen wc thuis en is de verkoop van alcoholische dranken gelimiteerd en in handen van de overheid.

Op die lijst neemt België een bescheiden 21ste plaats in: in twee derde van de landen is de dictatuur van de fascistoïde gezondheidsfanaten erger dus. Gelukkig is het verzet daartegen ook in Vlaanderen goed georganiseerd. Zo spuwt de unie van vleeseters vuur omdat een nieuw reglement op de Gentse Feesten dit jaar meer vegetarische eetkraampjes voorschrijft.

Die oorlog in Oekraïne tot daar aan toe, maar ons vlezeke discrimineren? Ganzen die vetgemest worden waarna hun ontstoken levers tegen woekerprijzen verkocht worden, behandelt men beter! Maar dan horen we GAIA niet natuurlijk.

De maatregel dreef een Gentse N-VA-functionaris tot een dramatisch mislukte poging om een mopje te maken waarin ze tegelijk de gore vleesbetutteling van het stadsbestuur en de toekomst van Almaci in 280 tekens ridiculiseerde. ‘Hashtag nannystate’.

De Nieuw-Vulgaire Alliantie.

Ook het recente gekissebis rond de snelheidsbeperking tot 30 kilometer rond Leuven is een uiting van gefrustreerde betuttelingskramp, deze week op Twitter nog bijzonder gevat gedefinieerd door schrijver Joost Vandecasteele. ‘Hardrijders zijn ons gun control-debat. Elk drama dezelfde goeie bedoelingen en uitvluchten om niks te doen. Omdat ons – net zoals bij de vuurwapens in de VS – is wijsgemaakt dat onze vrijheid op het spel staat bij elke beperking.”

Dat er bij die mindere snelheid ook bewijsbaar veel minder doden vallen op de weg, wordt cynisch weggewuifd.

Sluipwegen en braadworsten: één strijd.