Die nieuwe yogamat kan meteen bij het groot vuil, hersenspoeling is ‘the new shit’

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Weinig mensen weten dit, maar ook columnisten worden ouder. Sommigen gaan zelfs dood, al moet dat voor sommigen nog bewezen worden en zelfs daar kan een mouw aan gepast worden.

Er is een geval bekend van een eminent lid van onze bond dat tot tien jaar na zijn dood venijnige stukjes bleef publiceren, tot het uitkwam dat zijn vrouw die geschreven had en dat eigenlijk altijd al gedaan had.

Bedankt schat!

Het aantal columnisten dat zich oud vóélt, is daarentegen niet te tellen en niet alleen omdat zij oud geboren worden. In vergelijking met de job van columnist is de arbeid van koning Sisyphus, die na zijn dood voor de rest van zijn leven een rotsblok naar boven moest duwen, een verbluffende ren naar de top. Eerder zal het confederalisme zich voltrokken hebben dan dat er een column iets verandert – en misschien maar goed ook.

In het beste geval fleurt zo’n stukje een sombere dag op. Wie lang rondspeurt in de leeszaal van de bibliotheek van het rusthuis ziet op schaarse gezichten de sporen van een flauwe lach of een goedkeurende frons, maar dat is het zowat. Voor de rest is het altoos vechten tegen de bierkaai en de onnozelheid – van zichzelf en de anderen, maar vooral van de anderen – zonder daar de moed bij te verliezen. Waarbij men bij de uitoefening ervan tegenwoordig gewikkeld is in een dekentje, want de thermostaat mag niet hoger dan 19.

“Welaan zagevent, doe er zelf eens iets aan”, spreek ik mij dan streng toe, maar gelukkig moet dat niet meer. Er is een panklare oplossing, dankzij bollebozen van de Universiteit van Yale.

Mensen, en zeker oudere, worden fitter en positiever door hersenspoeling, bewees hun onderzoek.

Geen hormonen, MDMA of multivitamines nodig, die nieuwe yogamat kan al meteen bij het groot vuil en nooit meer met kramp in de kuit een berg op: hersenspoeling is the new shit.

Door het inlassen van subliminale boodschappen met positieve associaties in filmpjes kan het schip der veroudering en zinsverduistering gekeerd worden.

Alleen al het idee dat we ouder worden maakt ons oud, zo blijkt, maar we zijn zo beïnvloedbaar dat wat flitsende nonsens, nauwelijks te zien maar wel door onze hersenen geregistreerd, al genoeg is om ons weer jong en jeugdig en kwiek te voelen.

Waar wachten die tv-zenders nog op om hun kwakkelende cijfers weer op te schroeven? Elke avond kan de kijker door toepassing van die techniek in primetime moeiteloos nieuwe energie en jeugdigheid opdoen. Desgewenst kan men daar ook besparingstips of stembus­advies in verwerken.

Eindelijk Orwell.