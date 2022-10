Mark Coenen is columnist.

De Draad, onze bij het begin van corona aangevatte en nooit gestopte wekelijkse Staten-Generaal in open lucht met de buren, kent elke week een roezige nazit. Zeker als er stevig is ingenomen, wat weleens gebeurt.

Ik moet daar geen tekening bij maken, vermoed ik.

Na deze bijeenkomst voor mensen die graag het weekend afsluiten met nog net drinkbare wijn staande bij een product van Heras hekwerk, kijken wij graag naar iets ontspannends op tv. Als we het echt bont hebben gemaakt, is dat een dierenfilm met de rustgevende stem van Richard Attenborough, maar afgelopen zondag keken wij geschaard rond de laptop naar Kampioenenjaar. Dat kijkt trouwens gezelliger dan zo’n ouderwetse grote lichtbak: dichter bij elkaar kan je niet kruipen zonder handtastelijk te worden, al gebeurt dat weleens.

Zeker bij het zien van een dierenfilm sta ik dikwijls niet in voor de gevolgen.

Om ons warm te maken voor het voetbaltoernooi van de schande in Qatar straks vertelt deze reeks het onwaarschijnlijke verhaal van de Limburgse voetbalploeg die alle favorieten een neus zette en onder leiding van de sfinxgelijke Frankie Vercauteren kampioen werd in 2011. Aangezien ik een sucker ben voor programma’s met bibberende archiefbeelden en slecht geluid, vale kleuren en veel Limburgs was ik meteen mee.

Zoals alles in het leven was het succes van Genk een samenloop van omstandigheden: men kan geen saus maken zonder de juiste ingrediënten, die door een vakman worden ingekookt tot iets onvergetelijks. Die kok was toen Frankie Vercauteren, krombenige uitvinder van de banaanvoorzet waarbij menig verdediger op beschamende wijze het bos werd ingestuurd. Dat hijzelf nog niet zo lang geleden het bos werd ingestuurd bij Anderlecht blijft even beschamend, maar dit geheel terzijde.

Een essentieel onderdeel van het succes in 2011 bleek de voorbereiding: nog voor er tegen een bal gestampt was ging de hele ploeg wat tegen hun zin op teambuilding. We zagen de toen nog jonkies zich uitleven in het bouwen van een vlot en er werd ook toneelgespeeld. De beelden van Kevin De Bruyne met een zwartharige pruik op die een scène uit Romeo en Julia naspeelt, blijven op ons netvlies gebrand, maar gelukkig hadden wij een kleinigheid gedronken en dan kan ik tegen een stootje.

“We gingen daarna door een vuur voor elkaar en we konden niet tegen ons verlies” - veel beknopter kan je hun wonderjaar niet samenvatten. Gesterkt door deze levensles gingen wij geheel vergenoegd naar bed.