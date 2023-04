Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

In Wilrijk werden mijn vrouw en ik geïnterviewd. Wij hadden Boef meegenomen naar de zaal, en omdat dat op voorhand was aangekondigd, waren er heel wat mensen komen opdagen – zeker de helft van de tachtig aanwezigen was daar voor de hond. Er was zelfs een dame helemaal uit Aalst gekomen. Zij straalde toen zij het dier zag. Het ontroerde mij danig – dat zo’n pelsen kereltje volslagen onbekenden kan aandoen.

De interviewer, de wervelende dichter Andy Fierens, wilde weten hoe het eraan toe gaat in een huisgezin met twee schrijvers, of er dan geen rivaliteit ontstaat. Ik antwoordde dat wij elkaars grootste ondersteuners zijn en dat ik het bizar vind dat zoveel mensen zelfs in hun relatie boven elkaar uit proberen te torenen. Mensen, vooral mannen, lijken het maar moeilijk te kunnen geloven dat ik alleen maar blij ben als mijn vrouw van haar Boef. Liefhebben kan je leren met gemak twee keer meer verkoopt dan ik van mijn Komt een priester bij Beëlzebub. Ik was ook beretrots toen zij vorige week zo grandioos te gast was in De tafel van vier. Die Gert Verhulst is helemaal geen rancuneuze man, moet ik nu eerlijk toegeven. Ik had vorig jaar na mijn passage daar een paar bedenkingen over hem geformuleerd, in deze column. Nu leek hij recent lang in de zon te hebben gelegen, misschien was hij daardoor goedgezind.

Voor Boef was het de eerste keer dat hij in een zaal vol mensen was, maar ook hij deed het voortreffelijk. Er was voor hem op het podium een mand voorzien, waar hij nadrukkelijk naast ging liggen, en nadat hij een tijdje het publiek had bestudeerd viel hij in slaap. Na een uur werd hij wakker en begon hij zeer uitgebreid en aandachtig zijn kontgaatje te likken, tot hilariteit van de toeschouwers. Na afloop werd mijn vrouw omstuwd door handtekeningen­jagers; ik kwam er met drie vanaf. Iemand vroeg of ik wat achteruit kon leunen, zodat ze een betere foto kon nemen van Boef, die ik op schoot had genomen.

De meeste mensen proberen gewoon te genieten van gewone dingen, zei ik toen wij thuiskwamen. Al het gepolariseerde geruzie van deze tijd laten zij aan zich voorbijgaan. Het is jammer dat er zoveel energie verloren gaat aan spierballenvertoon en principieel gekoeter. De politicus die zich nu opwerkt als verzoener en zich daarbij niet van de wijs laat brengen, wint volgend jaar de verkiezingen, daar ben ik zeker van. Nu zijn er alleen de straatvechters en de bommen­gooiers aan de ene kant, en de laffe, vaak sok­loze zwijgers aan de andere. Voor de media geldt dat ook: wie nu van de vuile paadjes blijft, en een moedig, constructief verhaal vertelt en échte, tastbare samenhang probeert te bewerkstelligen, gaat straks met de prijzen lopen. Ontwikkel visie, wijs mogelijke oplossingen aan, eis verantwoording van hen die verantwoording verschuldigd zijn, en geef daarbij nooit op. Al stel je elke dag dezelfde vraag aan dezelfde minister.