‘Die blik en dat geluk van je dochter maken alles goed, ook voor jou en je lege zitje in het voetbalstadion’

Al wie nog nooit heeft meegezongen met Niels Destadsbader in een vol Sportpaleis, werpe de eerste steen. Je kijkt toch eerst maar even rond, voor je rechtspringt en besluit mee te brullen met “De wereld draait voor jou-hou-hou / draait voor iedereen” – een standpunt waar alvast natuurkundig geen speld tussen te krijgen valt. Niemand bekend in de buurt?

Over het algemeen, zo leert de haastige blik rondom je, reageren vaders wat bedachtzamer of beduusder als een kindervedette voor het voetlicht treedt. Ze schuifelen op hun stoel, frunniken aan de oordopjes, proberen niet te opzichtig te zuchten en checken het nieuws op de telefoon. Een enkele man tilt een dochter op, zodat ze het stipje van haar idool in de verte wat beter kan zien. Maar voluit meezingen en dansen? Neen, dat laten vaders liever over aan de moeders.

Dat is eigenlijk wel sneu, bedenk je, terwijl je op vraag van Regi met de handjes zwaait van links naar rechts en terug. Als je naar het ‘Gala van de Gouden K’s’ van Ketnet komt, want daar sta je nu dus te springen en te zingen, dan wéét je dat het kindermenu Niels Destadsbader en Regi zal voorschotelen. Straks komt Camille nog, en dient er samen met de grootscherm-versie van K3 betoogd te worden dat “onze liefde” een “waterval, een waterval / Hey-eh, wo-hoo” is.

Vrienden sms’en je dat je favoriete club op datzelfde moment de tegenstand aan het oprollen is. Maar jij zit niet naar splijtende passes en prachtige doelpunten te kijken op je vaste stekje in het Astridpark. Je zit in het Sportpaleis mee te golven met een Mexican wave, terwijl je de tussenstand in Anderlecht-Charleroi in de gaten houdt via de telefoon van je zoon, die zich als twaalfjarige op het schemeruur tussen kind en man bevindt. John John komt hier enkel nog voor de TikTok- en YouTube-sterren waar jij nog nooit van gehoord hebt.

Natuurlijk zou je nu liever zitten meezingen met ‘Anderlecht champion’ dan met een medley van ­#LikeMe. Maar dan kijk je opzij, naar je dochter, die naast haar moeder zit. Missy lipt alle teksten foutloos mee, ze springt recht om de ingestudeerde dansjes na te doen, en hoopvol steekt ze, samen met tienduizend andere kinderen, de vinger op als gevraagd wordt welke Ketnetter mee het podium op wil. Tevergeefs.

Je kijkt naar de ogen van je dochter, nog groter dan anders. Haar blik, die het podium ingespannen vasthoudt, vertelt dat er geen plek op de wereld is waar ze nu liever zou willen zijn dan hier, te midden van de helden en heldinnen die ze alle andere dagen van het jaar volgt en navolgt. Die blik en dat geluk maken alles goed, ook voor jou en je lege zitje in het voetbalstadion.

Ouders moeten niet zeuren. Onlangs waren jullie met vrienden een weekendje weg. Er barstte een bescheiden keukenfeestje los. De floorfiller van de avond was ‘Vuurwerk’. Van Camille. En alle vaders en moeders deden de dansjes na die ze stiekem van hun zonen en dochters hadden geleerd.