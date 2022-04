Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Ik was nieuwsgierig of mijn vrouw ook van die dickpics krijgt. Nooit, was haar antwoord. Zij is nochtans redelijk actief op sociale media en zij is niet onknap, om het beleefd te zeggen.

Je mag van de spraakpolitie niet meer zeggen dat sommige vrouwen erom vragen, zei mijn vrouw, maar ik zal samen met jou eens door Twitter scrollen.

Deze dame hier, die foto’s post van vrouwen in bikini die wedstrijdjes worsthappen doen. Dit meisje, dat een meme post met de tekst ‘I can see you cummin’ in my hair tonight (of whatever Phil Collins said)’. Deze vrouw, die foto’s van allerlei voorwerpen plaatst, aardappelschillen, wolken en kaboutermutsen, die op een penis lijken. O ja, en deze ook: ze vertelt hoe ze, pas uit de douche, in een handdoek gewikkeld de deur opent en op een ongemakkelijk moment botst, ‘zeker omdat de koerier ook nog een knapperd is’. Deze vrouwen krijgen dickpics.

Dat heb je met sociale media: je begeeft je in een heel grote zaal vol met overwegend onbekende mensen, waar ook onnozelaars en viezeriken bij zijn, en als je dan vrijelijk je innuendo’s en je sekspraatjes in het rond begint te strooien, maak je geheid een paar van die hijgers wakker. Dickpics zijn onsmakelijk en onbetamelijk, en ook triest, maar sommige mensen zijn dat nu eenmaal ook. Treurig en intriest. Point final. Geen gerechtelijke onderzoeken nodig, geen processen-verbaal, een goede socialemedia­hygiëne volstaat. Je hebt keuze zat: je kunt de afzenders blokkeren, ze publiekelijk te kijk zetten, ze uitkafferen, ze rapporteren. Sommige vrouwen lopen er, vrees ik, liever wat mee te pronken, de pruillip goed zichtbaar.

Ze zouden het beter over het wegverkeer hebben.

Mijn vrouw ergert zich krom aan de toenemende roekeloosheid en agressie in het verkeer. Ze heeft gelijk. Wij worden de laatste tijd zo vaak bedreigd en belaagd door imbecielen met moordtuigen, dat wij ertegenop beginnen te zien om nog met de wagen te rijden.

Op dat vlak blijven we ouderwets met de taal morsen, zei mijn vrouw. Op ‘dwerg’ en ‘mongool’ staan de strengste straffen, maar als het over de auto gaat, blijven we krompraten. Tot in de nieuwsuitzendingen toe. Toen ze het laatst over de carnavalsslachting in Strépy had, zei Annelies Van Herck in Het Journaal: “Toen een auto inreed op een groep mensen”. Fout. Auto’s rijden nergens op in. Het was een asociale klootzak die het deed, een basiscrimineel, een mongool in de tweede betekenis van Van Dale, een lafbek die zijn advocaat liet suggereren dat het weleens de schuld van de slachtoffers zou kunnen geweest zijn. Als het over personen van Sub-Saharische oorsprong gaat, lopen we op eieren, maar minder trendy thema’s liggen ons niet zo na aan het hart. Dat zijn maar verkeersdoden, man, wat loop je je druk te maken.

Een minister van Verkeer met ballen: zou dat bestaan?