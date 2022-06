Deze Vlaamse regering blijkt alweer niet in staat om te tonen dat wat ze zelf doet, ze ook beter doet

Stavros Kelepouris is journalist.

Terug naar de tekentafel. De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs zijn door het Grondwettelijk Hof naar de prullenmand verwezen. De gevreesde chaos, waarbij leerkrachten tegen september alles zouden moeten omgooien, komt er weliswaar niet. Het Hof geeft de regering tot 2025 tijd om met een alternatief te komen, tot die tijd blijven de gewraakte eindtermen van kracht. Tot daar het weinige goede nieuws.

De fundamentele diagnose is een diepe bestuurlijke nonchalance. Keer op keer blijkt deze Vlaamse regering niet in staat om te tonen dat wat ze zelf doen ze ook beter kunnen doen. Op talloze domeinen laat ze na om haar ruime bevoegdheden te gebruiken om het Vlaanderen van de toekomst op een ordentelijke manier voor te bereiden.

Op Mobiliteit probeert deze regering vooral hard te negeren dat het rijk van koning auto niet eindeloos houdbaar is. Op Welzijn slaagt Vlaanderen er niet in crèches te sluiten waarvan de inspectie zegt dat ze niet voor kinderen kunnen zorgen. In het onderwijs zijn er haast meer crisisweken dan gewone weken. De stikstofsaga drijft de regering tot een harde confrontatie met de boeren, die hun way of life bedreigd zien.

Om de haverklap luidt het antwoord van deze regering op systemische uitdagingen: wij kunnen er ook niet aan doen, wij hebben de problemen uit het verleden ook maar gewoon geërfd en een tanker krijg je niet op een dag gekeerd. Open Vld zit sinds 1999 amper vijf jaar niet in de Vlaamse regering. CD&V is er al sinds 2004 zonder onderbreken bij. Is dat misschien wel lang genoeg om die tanker in beweging te zetten?

Zelfs de zogenaamde anderspartij N-VA bedient zich met sprekend gemak van het excuus dat zij ook maar de puinhopen van het verleden moeten opruimen. Alsof ze niet al achttien jaar onafgebroken deel uitmaakt van de Vlaamse regering. Alsof ze niet al acht jaar die regering leidt.

Ging deze regering zich niet spiegelen aan het noordelijke beleid en onze Nederlandse buren? In dat geval heeft iemand toch niet heel goed opgelet. De desastreuze gevolgen van het lerarentekort zijn daar al jarenlang zichtbaar. Wij hadden heus de conclusie kunnen trekken: als we niet willen dat het zo ver komt, moeten we tijdig zwaar ingrijpen. Dat is niet gebeurd.

Idem voor de stikstofcrisis. Beleidsmakers buitelen over elkaar heen in de verontwaardiging over de boerenwoede. Hoe is het in godsnaam zo ver kunnen komen, vragen ze zich af? Nochtans rijden Nederlandse landbouwers al drie jaar briesend over het Malieveld, om precies dezelfde reden als bij ons. Niemand in de Vlaamse regering die toen even dacht: jongens, even bij de les blijven, dit staat ons ook te wachten?

Ook de chaos met de eindtermen was perfect te vermijden. Iedereen wist dat het dossier een dubbeltje op zijn kant was en dat de grieven van het Katholiek Onderwijs best wel steek hielden. De regering verkoos een krachtmeting voor het Grondwettelijk Hof, in de hoop de koepels eindelijk een toontje lager te laten zingen. Het draaide uit op een pijnlijke blamage.