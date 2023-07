Deze pizzabakker in Istanbul is altijd vrolijk, behalve tijdens de verkiezingen

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Rob Vreeken in Istanbul.

Muhtesem (spreek uit: Moegtesjem) is mijn kort lijntje met de Turkse samenleving. Zijn eethuisje, Mitto Pizza, is twee deuren bij mij vandaan. Pizza eten doe ik er niet vaak, maar elke twee dagen haal ik bij Muhtesem een liter versgeperst sap van een vijftal vruchten. Mijn Turks is al zo ver gevorderd dat ‘bir sise karisik meyve suyu alabilir miyim?’ er moeiteloos uitrolt. Mag ik een fles gemengd vruchtensap?

Regelmatig ook zit ik bij Mitto voor de deur op een krukje, kijken naar de vele voorbijgangers in mijn levendige buurt, niet ver van het Taksimplein en de Bosporus. Als er geen klanten zijn, komt Muhtesem erbij zitten en observeren we samen de taferelen op onze straathoek. De ongeduldige chauffeurs in hun gele taxi’s, toeristen die de weg kwijt zijn, de transgenders, de zomersblote jonge vrouwen, de straathonden, de blinde oude man die tissues verkoopt.

Muhtesem, een 49-jarige vrijgezel, is een ondernemende Turk die z’n klauwen uit z’n mouwen hangt, om het met F. Jacobse en Tedje van Es uit te drukken.

Na de middelbare school verliet hij zijn geboorteplaats, Van in Oost-Turkije, en trok hij naar de grote stad, zoals miljoenen jonge Turkse mannen de afgelopen decennia hebben gedaan. In 2012 nam hij de benedenetage van dit hoekpand over om er zijn restaurant voor de snelle hap te openen. Hij werkt er van 11 uur ’s ochtends tot middernacht, zesenhalve dag per week.

Via de wederwaardigheden van Muhtesem heb ik de afgelopen jaren de wispelturigheden van de Turkse economie meegemaakt. De coronacrisis, de lockdowns, het inzakken van het toerisme, de gierende inflatie en de glijvlucht van de lira. Zelf is hij er niet al te erg van onder de indruk.

“De Turkse economie is nooit stabiel geweest”, zegt hij. Altijd als ik hem vraag hoe de zaken gaan, schudt hij het hoofd: “Niet goed.” Maar aan zijn humeur is dat niet te merken en hij zegt het steevast met een ironisch lachje.

Zonder connecties

Alsof hij voor de klas staat, zo helder geeft Muhtesem een uiteenzetting over het economisch beleid van Erdogan, niet bepaald zijn politiek idool. Erdogans idiote rentetheorie, de luchtballon van de bouwsector, het leven op de pof, het cliëntelisme: alles passeert de revue.

Zelf heeft de kleine ondernemer geen politieke netwerken nodig. Zijn investeringen zijn zo bescheiden dat hij onder alle regelgeving door duikt. Een paar tafeltjes op het trottoir, een sapmachine, een lichtbak aan de gevel met ‘MITTO PIZZA’, zelfs de Airbnb die hij sinds kort elders in de stad verhuurt: hij doet het zonder connecties op het gemeentehuis of in het lokale kantoor van de regerende AK-partij.

Bovendien, de deuren zouden voor hem als niet erg gelovige Koerd gesloten blijven. “In Istanbul kun je als Koerd alleen overleven als je je als Turk gedraagt”, zegt hij.

Het afgelopen jaar, in de aanloop naar de verkiezingen, begroette hij me regelmatig met een grijns, zijn duim naar beneden bewegend. “Rob abi”, zei hij dan, broer Rob, “het is afgelopen met Erdogan.” Het was zijn electorale prognose. “Alleen al de gedachte aan de mogelijkheid dat hij wordt weggestemd, maakt me vrolijk.”

De dag na de verkiezingen in mei zag ik Muhtesem voor het eerst aangeslagen. Gebogen zat hij achter de pizzacounter, zijn hoofd rustend op zijn linkerarm. Opnieuw die duim, maar dan niet erg krachtig. “We zijn alle geloof in verandering kwijt”, verzuchtte hij. “Het is niet goed, Rob abi.”