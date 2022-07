Deze lezers laten het vliegtuig links liggen: ‘Vliegvakantie? Een synoniem voor stress’

‘De Limburg’

Ik ga niet op vliegvakantie; niet alleen om mijn ecologische voetafdruk te verkleinen, maar ook omdat ik geen zin heb in lange wachttijden op de luchthaven, onzekerheid, eindeloze discussies – om dan maandenlang te moeten wachten op een terugbetaling. Onze kust, de waddeneilanden en zelfs ‘de Limburg’ zijn zeker leuke en mooie alternatieven voor het zuiden.

Magda Lootens, Aalter

Trein onbetaalbaar

Na drie zomers niet gevlogen te hebben, kiezen we nu toch maar voor het vliegtuig. De benzineprijzen liggen te hoog om voor de auto te kiezen. Liefst zouden we met de trein gaan, maar dat is al helemaal onbetaalbaar.

Stijn Haemers, Diest

Beter personeelsbeleid

We zijn ons al langer bewust van de hoge werkdruk en lage lonen bij lowcostmaatschappijen. De stakingen bij Brussels Airlines tonen dat dit een sectorbreed probleem is. Omdat ik het mij kan veroorloven, ga ik met de trein op reis naar Italië. Treinmaatschappijen in Europa zijn vaak nog in publieke handen en dat vertaalt zich in een beter personeelsbeleid en beter loon.

Jasper Desmedt, Gent

Planeet redden

Ik neem geen enkel vliegtuig meer omdat ik een bijdrage wil leveren aan het redden van onze planeet. En ook omdat er in eigen land fantastische locaties zijn waar je kan verblijven.

Curd Van Biervliet, Sint-Niklaas

Stress

Ik kies al enkele jaren niet meer voor een vliegvakantie. Dat is een synoniem voor stress. Met de massa meegaan associeer ik niet met vakantie. Op autovakantie ga ik dan ook niet via de snelwegen. Het is veel spannender om een lijn op de kaart te trekken naar een bestemming en die dan zoveel mogelijk te volgen. Enkele jaren geleden heb ik de internationale treinreizen herontdekt, maar een groter aanbod van nachttreinen zou goed zijn.

Ria Brouwers, Stabroek



Verandering

Ik laat het vliegtuig zoveel mogelijk links liggen. Ik heb een tijdje in Oslo gewerkt en ik nam toen telkens de trein naar België. Zo vermijd je niet alleen annulaties en beperk je je uitstoot, maar je vóélt ook echt de kilometers die je aflegt. In de zomer ga ik met de auto op reis, minder ecologisch dan de trein, maar nog steeds beter dan vliegen. Verandering is nodig.

Arno Van Hootegem, Heverlee



Niet op de radar

Behalve voor een citytrip af en toe, kiezen wij zelden voor een vliegvakantie. Zeker nu, met alle verwachte problemen in de luchthaven, staat vliegen zelfs niet op onze radar.

Koen Vandyck, Leuven