Deze foto illustreert het moeras waarin het onderwijs hopeloos blijft vaststeken: de kwalijke erfenis van meer dan een eeuw oude infrastructuur

In contrast met de eerder blijde boodschap van Sherisse Vermeulen omtrent ‘het beeld van de leraar’ werd een foto toegevoegd (zie hierboven) die de horreur van het traditionele onderwijsbestel toont. Wat zien we? Een ongemeen groot klaslokaal waar kennelijk een examen aan de gang is (slecht één leerling per bank). Prominent boven het bord een crucifix van een meer dan bescheiden omvang, een klok (al veel minder dominant) en daaronder, maar nog steeds verheven, een lege stoel en een bureautje. Maar wat vooral in het oog springt, is de leerkracht die zich, als een lector in een kloosterrefter, hoog boven de zwoegende leerlingen heeft geïnstalleerd, aan de lange zijde van het lokaal. Een toezichter, heerser, dwingeland. Niet bepaald het beeld dat Vermeulen voor oog heeft, mag ik hopen.

De foto illustreert het moeras waarin het onderwijs hopeloos blijft vaststeken: de kwalijke erfenis van meer dan een eeuw oude infrastructuur, daterend uit een periode waarin schoolgebouwen werden opgetrokken als kazernes, kloosters, als het al niet veeleer leek op gevangenissen. Wie schamper doet over falende didactieken en pedagogische methodes houdt er geen rekening mee dat die dienen te worden toegepast in een omgeving die daar doorgaans in het geheel niet toe geschikt is. Schoolarchitectuur en onderwijsmethode moeten hand in hand gaan! Ik zie tot mijn voldoening dat recente schoolgebouwen een veelheid aan actuele methodes toelaten. Meer van dat alstublieft! Het zal de efficiëntie van die methodes bevorderen en hopelijk de critici die aansturen op een conservatief pedagogisch reveil, waarvan de bewuste foto een illustratie is, tot zwijgen brengen.

William Ploegaert, voormalig schooldirecteur, Deinze