Jana Antonissen is journalist.

Op de tweede dag dat de lamp in ons haastig samengestelde woonkamerinterieur stond, stootte ik er mijn hoofd aan. Boven op mijn schedel brak de keramieken lampenkap in de vorm van een meiklokje stuk.

Een teken van tekortschietend ontwerp, vernam ik later van een vriendin die meer kaas gegeten heeft van design en haar beperkte enthousiasme voor onze bijzondere lamp niet onder stoelen of banken stak. Goed ontwerp kenmerkt zich namelijk door zijn onzichtbaarheid: het zit niet in de weg.

Meer dan een jaar later staat het ding nog steeds in onze woonkamer, met een opgerold A4’tje in de gebarsten kelk. Te gebroken om door te verkopen, te groot om zomaar op de stoep te zetten, en bovenal ben ik te lui om privévervoer naar het containerpark te regelen.

De art-nouveauachtige lamp was een beginnersfoutje, aangeschaft om de simpele reden dat de aanbieder van een tweedehands travertijnen salontafeltje een zachte groepskorting voorstelde als ik ook de lamp nam.

Het was de eerste keer dat ik zelf een interieur samenstelde. Een jaar geleden bezat ik enkel een bed en bureau, vandaag een volledige inboedel. Die bestaat, behalve uit de kitscherige miskoop, ook uit enkele betere stuks, zoals de teakhouten sofa uit de jaren vijftig; voor een fractie van de gebruikelijke prijs op de kop getikt. Deens design, dat had de advertentie wel drie keer benadrukt.

‘Design’ heeft een dure bijklank gekregen, terwijl het eigenlijk gewoon Engels is voor ‘ontwerp’. En aangezien elk object ooit door iemand ontworpen werd, is alles design. Snoeverig stellen dat je enkel designmeubelen in huis haalt, is dus hetzelfde als zeggen dat je enkel neergeschreven romans leest.

Dat mag misschien vanzelfsprekend klinken, maar voor mijn tweeëntwintigjarige zelf was dat wel degelijk een openbaring. De brenger van deze schokkende waarheid was mijn toenmalige geliefde, die me kort daarna meenam naar het huis van Fins architect en meubelontwerper Alvar Aalto, een van zijn grote voorbeelden.

Kijk dan, had hij opgewonden gezegd terwijl hij op zijn sokken over het parket van de modernistische meester gleed, zie je die warme materialen, de menselijkheid van al deze ontwerpen? Ik had gehoorzaam geknikt, niet helemaal zeker of we hetzelfde zagen.

Zoveel jaar later loop ik in een ongeïnspireerde, residentiële straat de showroom van Brussels meubelontwerpster Marina Bautier binnen. Ik kom er niet voor de meubels, die sowieso boven mijn budget liggen, maar voor een flat white met een cakeje. In de showroom bevindt zich namelijk ook een voortreffelijk cafeetje.

Een slimme zet, want terwijl ik op mijn koffie wacht, betrap ik mezelf erop de ongekunstelde, eikenhouten meubelstukken bewonderend te strelen. Die warme materialen, de menselijkheid.

In een interview zegt de ontwerpster dat ze meubels wil maken waar je blik aangenaam over glijdt, geen extravagante stuks die de aandacht opeisen. Of waar je je hoofd aan kan stoten.