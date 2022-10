Dertig jaar zonder legerdienst laat een slagveld van karakterloze slappelingen zonder buikspieren achter

We kweken een generatie van watjes: zo mogen we de reacties van kranige knarren over het opportunistische ballonnetje aangaande een mogelijke herinvoering van de legerdienst op inzichtelijke wijze samenvatten. De alfamannetjes kunnen hun lol niet op.

Generatie Watjes is de zoveelste generatie in een nietszeggende rij. Naast de grenzeloze generatie, de digitale generatie, de screenagers, Generatie Y, generatie Einstein, de millennials, de achterbankgeneratie en de mediageneratie is het nu de beurt aan de herbruikbare- wattenschijfjesgeneratie die alleen nog bij het afschminken stoer durft te doen, maar dat alleen tegen hun spiegelbeeld. En we zijn ze niet aan het kweken: ze zijn al tot volle wasdom gekomen.

Dertig jaar zonder legerdienst laat een - komt ie - slagveld van karakterloze slappelingen zonder buikspieren achter. Watjes zijn schatjes van patatjes. Moederskindjes en vaderlozen, die bij de minste ramkraak gillend op de vlucht slaan, recht in de armen van hun dealer. Of recht in de klauwen van hun therapeut, die hen meteen volpropt met angstremmende middelen die de wat zo slaperig maken dat hij nauwelijks de ogen kan openhouden tijdens de weerbeelden op Canvas.

Nee dan wij! In Onze Tijd!

Gelukkig voor mij én voor het vaderland bleef mijn passage in het leger beperkt tot één dag. Die bracht ik door in het gezelschap van een tros andere uitverkorenen in het Klein Kasteeltje, waar wij onderworpen werden aan geneeskundig onderzoek en psychologische testen, om onze geschiktheid voor de militaire dienst te meten. ’s Middags kregen wij een voedzame maaltijd met pens en appelmoes aangeboden, in een luidruchtige refter vol puisterig testosteron.

De hele dag droeg ik mijn meest smartelijke gezicht rond om toch zeker aan iedereen te laten zien dat ik daar niet paste. Een ongelukkige val tijdens de turnles in het derde middelbaar had mij een krakkemikkige rug bezorgd, waarvan ik talloze bewijzen bij me had in de vorm van röntgenfoto’s en brieven van de specialist die suggereerde dat ik bij de minste inspanning klaar was voor minstens een dwarslaesie. Kreunend ging ik op vraag van de legerdokter vele malen door de knieën, waarna hij mij zorgelijk kijkend een briefje meegaf: afgekeurd.

Jaar gewonnen.

Ik durfde pas te dansen van vreugde in het station, wachtend op de trein die mij als vrij man naar huis zou voeren. Uit baldadigheid kocht ik in een opwelling met mijn laatste geld drie langspeelplaten tegelijk. Eentje was van de Simple Minds. Altijd een watje geweest.

Mark Coenen. Beeld DM

Mark Coenen is columnist.