Denkt Jambon echt dat leraren hun leerlingen niets meer te bieden hebben dan eten, drinken en pakjes?

Laatste week voor kerst

Op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité van afgelopen vrijdag voelde minister-president Jan Jambon zich geroepen de extra week kerstvakantie (voor de kinderen?) op de basisscholen te verantwoorden. “Laten we daar eerlijk over zijn, toch een week waar niet veel pedagogische impact van is.” Hij verwees naar zijn eigen schooltijd en die van zijn kinderen en naar de ervaring met zijn kleinkinderen: “(…) dat het toch eerder weken zijn van een kerstfeestje hier en nog wat voorlezen en weet ik veel wat daar.”

Maar wat voorlezen? Geen pedagogische impact? Waarom is het dan een van de speerpunten van het Vlaamse leesoffensief dat diezelfde minister-president en de minister van Onderwijs op 24 november hebben gelanceerd? In de adviesnota voor dat leesoffensief luidt een van de twaalf krachtlijnen: “De basis van leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier wordt lang voor het formele leesonderwijs gelegd: met voorlezen en brede taalstimulering maak je kinderen bewust van klanken, letters en woorden.”

Samen vieren, geen pedagogische impact? Waarom hameren (motivatie)psychologen dan al deze hele pandemie op het belang van verbinding? Om naast de nieuwe beginsituatie van leerlingen ook oog te hebben voor hun welbevinden? En uiteraard doen we dat graag in de periode waarin we van oudsher in een diversiteit aan religieuze feesten de winterzonnewende vieren. Denkt de minister-president nu echt dat onderwijsprofessionals daarbij hun leerlingen niets meer te bieden hebben dan eten, drinken en pakjes?

Dit stuit ons, naast de enge visie op wat pedagogische impact is, ook tegen de borst. Met zijn uitspraken bevestigt de minister-president een torenhoog cliché over leraren in de basisschool: ze zijn niet professioneel genoeg om onderwijs met impact te voorzien wanneer de vakantie in aantocht is (en ze hebben al zoveel vakantie). Qua mediacampagne om het beroep aantrekkelijker te maken kan dat tellen.

Jo van den Hauwe, opleidingshoofd educatieve bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs AP Hogeschool Antwerpen. Alida Pierards, opleidingshoofd kleuteronderwijs Hogeschool PXL

Vanhaezebrouck en de mondmaskerplicht

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck vindt het nodig om voor de verzamelde pers de mondmaskerplicht “een beetje onnozel” te noemen. Intussen liggen de ziekenhuizen vol, maar meneer Vanhaezebrouck leeft in een andere wereld, dus dat is zijn probleem niet.

Meneer Vanhaezebrouck vergeet dat het enkel door een onbegrijpelijk gunstig toeval is (of misschien eerder door zwaar lobbywerk) dat supporters nog naar zijn dure balspelletje mogen komen kijken. En hij negeert graag dat veel toeschouwers zich vrolijk brallend niets van de mondmaskerplicht aantrekken, hoewel die als voorwaarde gesteld was.

Er zou natuurlijk ook een sociaal verantwoordelijke Vanhaezebrouck kunnen bestaan. Die zou dan zeggen: “Ikzelf en mijn spelers dragen in het openbaar het mondmasker, niet voor de camera maar als signaal naar onze supporters dat dit levensnoodzakelijk is. Dit kleine ongemak nemen wij er zonder mopperen bij. Sterker nog, als ik één supporter zie zonder mondmasker gaat die onverbiddelijk het stadion uit.”

Meneer Vanhaezebrouck: ik wens u in uw volgende publieke uitspraken meer wijsheid toe.

Paul Schollaert, Kluisbergen