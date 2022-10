Irrationele, onbedwingbare gedachte: wat als de buik van dit verdacht luide vliegtuig openschuift om van een bom te bevallen?

Nee, mijn vriendin vond het virus nog steeds enger dan de nucleaire dreiging. Ook onze klimatologische toekomst gaf haar geregeld koude rillingen. Maar in plaats van je door angst te laten verlammen, meende ze, kan je er beter mee aan de slag gaan. Zandzakken aanslepen, survivalskills aanscherpen, toch maar kinderen baren zodat je jonge benen hebt om mee te vluchten wanneer de zeespiegel stijgt.

Denk als een prepper, maar dan wel een pacifistische.

Nog even en het is alweer 2023; een jaartal dat klinkt als de titel van een scifi-film uit de jaren tachtig. Misschien komt dat doordat we sinds corona beetje bij beetje onze grip op de tijd verloren, en gaandeweg dus ook die op de werkelijkheid. Of misschien, oppert de prepper in mij, is onze realiteit dan toch een simulatie, is de computer op hol geslagen en leven we nu eigenlijk in een glitch.

Zou veel verklaren.