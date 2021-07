Denk aan Peter R. de Vries, weiger dat lijntje of pilletje

Maarten Rabaey is journalist bij De Morgen.

Terwijl Peter R. de Vries in Amsterdam nog altijd vecht voor zijn leven blijft het in politiek Den Haag na alle steunbetuigingen voor de neergekogelde misdaadjournalist akelig stil over een mogelijk plan om de georganiseerde drugshandel aan te pakken. Toch is dit hét moment om de hele samenleving te betrekken zodat dit veelkoppige monster klein kan worden gekregen, ook hier in België.

In deze krant wijzen deskundigen Jan Tromp en Teun Voeten hoe de onderwereld van de drugshandel volledig verweven is geraakt met de bovenwereld. Nederland werd in een politierapport niet voor niets al eens ‘een narcostaat’ genoemd. Het geweld is driester dan ooit. In 2019 werd advocaat Derk Wiersum vermoord, eerder was een afgehakt hoofd op een stoep gelegd en er gebeurden ‘vergismoorden’. In Amsterdamse parken oefenen tieners ’s nachts met wapens, omdat ze snel veel geld kunnen verdienen als ze voor lokale drugsclans ‘klusjes klaren’. In deze sfeer is het wachten op meervoudige bloedbaden met burgerslachtoffers, zoals in Colombia en Mexico.

Het is tijd dat de drugscriminelen harder worden geraakt waar het pijn doet, in hun vermogen en verdienmodel. Als alleen al de Nederlandse synthetische drugsindustrie in 2018 een jaaromzet haalde van 18,9 miljard euro kan niemand nog zeggen dat ze nergens van wisten. Al dat bloedgeld wordt witgewassen in de legale economie, waar mensen de andere kant opkijken - uit naïviteit, omdat ze bang zijn, of als medeplichtige. Volgens de Nederlandse recherche is een deel van de prijsexplosie op de Amsterdamse vastgoedmarkt toe te schrijven aan deze witwasindustrie. Hetzelfde gebeurt wellicht in België. Notarissen en makelaren moeten daarom meer middelen krijgen om verdachte transacties te melden, justitie om ze te controleren.

Door de cruciale rol van de Antwerpse en Rotterdamse invoerhavens hebben we ook veel robuustere Belgisch-Nederlandse taakeenheden nodig die zich enkel kunnen richten op de strijd tegen de Lage Landen-drugsmaffia. Ze zullen ook breed moeten communiceren, want wie de voedingsbodem wil wegnemen waar de drugsclans op teren heeft de steun nodig van alle verantwoordelijke burgers.

De overheid moet in achterstandswijken opnieuw haar rol opeisen. Er moet komaf worden gemaakt met het idee dat je het daar als jongere ver zal schoppen door te dealen. Er zijn voldoende positieve rolmodellen om te bewijzen dat je dat legaal ook kan.

Vooral de rol van de gebruiker mag ook niet langer worden genegeerd. Het zijn uiteindelijk de vragende ‘consumenten’ die de aanbodzijde in stand houden, deze zwarte markt die moordt. Verslaafden verdienen medische afkickbegeleiding maar feestsnuivers en -slikkers hebben ontradingscampagnes, meer zelfcontrole en desnoods sancties nodig. Onze overheden moeten geen schroom hebben om de burger te zeggen waar het op staat: denk aan Peter R. de Vries, weiger dat lijntje of pilletje. Aan de coke die je door de neus jaagt, of wat je slikt, hangt veel bloed en leed.