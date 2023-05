Frederik De Backer is columnist.

Demp de loopgraven alvast, Volodymyr, want de paus bidt voor vrede. Afgelopen zaterdag sprak de leider van Oekraïne die van het Rijk Gods in diens nederige stulpje in Rome en ik kan me, ondanks alles wat me later die avond nog zoal is komen toekirren, weinig van tenenkrommender aard voorstellen.

Het moet zijn dat de stoelen in het buitenverblijf van de Heer voor die laatste zijn gemaakt, want op een van de foto’s leek de paus net Joske Vermeulen, zoals hij wegzonk in het pluche. Maar dat is niet wat het gebeuren zo gênant maakte: een man wiens vaderland is gereduceerd tot een smeulende ravage heeft veertig eindeloze minuten lang moeten luisteren naar wat een gehersenspoelde oude zonderling zoal aan onnozelheid te zwatelen had. Even bij opa op bezoek, de ene in een oude trui, de andere in een fonkelnieuw gordijn, mijlenver van kant en wal verwijderd in het chicste rusthuis op aarde. Gewoon knikken, meneer, uw gezelschap alleen al doet hem zo veel deugd. Druk maar op het belletje als hij begint te stinken.

Naar verluidt bespraken ze er, tussen twee rijstpapjes in, de humanitaire en politieke situatie in Oekraïne. Ja, wat anders: die bij Bpost? Ze waren het eens over de noodzaak van humanitaire hulp voor de bevolking, waarna de paus Zelensky verzekerde dat hij God voortdurend vraagt voor vrede te zorgen, en dat hij dat al doet sinds februari vorig jaar. De man beweegt hemel en aarde, terwijl aarde allang volstaat.

Eén blik op Bachmoet bewijst dat hij op beide vlakken tekortschiet.

Zelensky probeert wel, maar weet donders goed dat in de kluis van de wereld niets te rapen valt. De schaapskudde graast tegenwoordig in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. In die streken is de oorlog in Oekraïne een zaak van het Westen, zoals de conflicten in Soedan, Jemen of de Centraal-Afrikaanse Republiek ons evenzeer koud laten. Het Westen kan niet eeuwenlang drieënhalf werelddeel uitzuigen, tot op de dag van vandaag weigeren daar enige excuses voor aan te bieden – laat staan schulden kwijt te schelden – én terloops de paternoster in de vuilbak kieperen, en dan verwachten dat die ontwikkelingslanden onder aanvoering van een tot sprookjesfiguur herleide zeloot met de hoed rondgaan voor Oekraïne.

De paus bidt voor de slachtoffers van de oorlog zoals de Amerikaanse president bidt voor die van een schoolshooting.

En dus blijft Zelensky op de hort, van paleis naar parlement, bedelend om geld, wapens en sancties tegen de Russen, politici uitnodigend te komen kijken naar de ruïnes als een reisagent des doods. Kom en zie hoe onze scholen zijn gebombardeerd. Kom en zie hoe onze burgers worden verkracht, verminkt, afgeslacht. Kom en zie, kom en zie, de lijken zijn nog warm. Kom en zie, en bid voor ons.