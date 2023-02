Demir mag ‘Sabotage Sammy’ zeggen, als het haar om de campagne te doen is toch

Het was de zwartste week uit mijn woordvoerdersbestaan.

De Nederlandse regering had net een referendum verloren over de Europese grondwet en mijn baas, buitenlandminister Karel De Gucht, had in een interview proberen uit te leggen hoe wisselvallig de publieke opinie er geworden was: eerst stond iedereen achter “een extravagante relnicht”, daarna achter “een mix van Harry Potter en brave stijfburgerlijkheid”. Die laatste, minister-president Jan Peter Balkenende, kon er niet mee lachen. Een diplomatieke rel van jewelste.

Niet dat het nieuws was. Balkenende was tot vervelens toe vergeleken met Harry Potter en om evidente redenen, maar communicatie is context: ook Balkenende had de zwartste week uit zijn bestaan en het was niet het moment voor kleurrijk taalgebruik.

Politiek beweegt als een accordeon, ze trekt mensen uit elkaar en brengt ze dan weer samen. Als politicus moet je verschillen soms uitvergroten, anders heeft kiezen geen nut, en daarna moet je ze overstijgen om die keuzes in beleid om te zetten. Zelfs de beste politici vergissen zich al eens van beweging.

Dat onderscheid is van nature persoonlijk want mensen kiezen voor mensen, niet rechtstreeks voor beleid of ideologieën.

De latere presidentskandidaat Abraham Lincoln (‘Honest Abe’) kon zo gebeten zijn in debatten dat hij zijn tegenstanders stem en houding imiteerde, zo’n karikatuur van hem neerzette dat de zaal schaterde van het lachen en de man zelf huilend het podium verliet. De Britse premier David Lloyd George (‘The Welsh Wizard’) zat vol schitterende beeldspraak, die honderd jaar later nog op sommige Wetstraat-wezens van toepassing is, zoals de collega die beschreven werd “als een veren kussen, dat altijd de vorm aanneemt van de man die er het laatst op heeft gezeten”. En natuurlijk ook Churchill (‘The British Bulldog’), de ultieme staatsman maar slecht karakter bij uitstek, die van zijn opvolger gezegd zou hebben: “Een lege taxi reed Downing Street binnen en mijnheer Attlee stapte eruit.”

Simpel werkt, als het symbolisch is. ‘Tricky Dick’ tekende helemaal de onbetrouwbaarheid van Richard Nixons karakter, en toen Donald Trump zijn uitdager ‘low-energy Bush’ noemde, wist je meteen dat de arme man het etiket nooit meer zou verliezen. Zuhal Demirs ‘Sabotage Sammy’ mag dan ongeïnspireerd zijn, helemaal ongepast is het niet.

Tenminste, toch niet als je campagne aan het voeren bent. Iemand die lastige dossiers probeert tot een goed einde te brengen daarentegen, pakweg een echte minister, die weet dat daarvoor net het omgekeerde nodig is. Dan blijken de meest bijtende campaigners altijd de beste charmeurs. Politici in de volle zin van het woord.

Het verdriet van Vlaanderen is dat het bestuurd wordt — bij gebrek aan een beter woord — door mensen die enkel bedreven zijn in de permanente oorlogsvoering, niet in pakweg stikstofdossiers administratief onderbouwen en juridisch sluitend maken. Het politieke spel beheersen ze, het beleid is daar ondergeschikt aan. Tot de Wetstraat schatert van het lachen en de kiezers huilend de zaal verlaten. Maar als het te destructief wordt, kan het parlement altijd een constructieve motie van wantrouwen stemmen.