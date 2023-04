‘Delhaiziens’ verdienen beter dan een foute klassenstrijdanalyse

Meeleven met mensen die het risico lopen meer te moeten werken voor minder loon, is des mensen. Echter: pleiten voor een wereld waarin iedereen méér krijgt en doen alsof risico’s en schaarste niet bestaan voor ondernemers, is die mensen voorliegen. Dit is de onfortuinlijke situatie van de Delhaize-medewerkers die met een open brief een valse riem onder het hart krijgen die de realiteit ontkent (‘Waarom de Delhaiziens kunnen en moeten winnen’, DM 22/4).

In 2021 toont de boekhouding van Delhaize België minder dan 1 procent winst. Dat is (veel) minder dan het gemiddelde bij andere bedrijven. In economische termen maakt Delhaize België eigenlijk verlies. Immers, in economie is er zoiets als ‘opportuniteitskosten’. Als je 100 euro uitgeeft aan gordijnen, dan kan je die 100 euro niet meer uitgeven aan voedsel. Op bedrijfsniveau: het kapitaal dat in het ene (dochter)bedrijf zit, kan niet worden gebruikt voor een ander (deel van het) bedrijf.

Als een bedrijf dan te weinig winst maakt, waren die middelen beter gebruikt geweest voor een ander productieproces. Vermits winst een belangrijke maatstaf is die ruimte geeft om toegevoegde waarde te creëren, is het zo dat zo’n andere investering meer meerwaarde had kunnen creëren. De ‘output’ van zo’n betere investering van de schaarse middelen, geeft een beter resultaat. Voor het personeel, voor de kapitaaleigenaars en voor de maatschappij. Daarom is het maatschappelijk wenselijk dat Delhaize hervormt.

Het marxisme van de open brief vooronderstelt dat kapitaaleigenaars en personeel elkaars vijanden zijn. Rijke Goliath die arme David uitbuit. Dat beeld is vals. Het is een samenwerking waarbij beide partijen een belangrijke rol vervullen in meerwaardecreatie. Daarom dat ook beide vergoed worden voor hun bijdrage. Deze samenwerking kan voor beide voordelig zijn. Dat kan echter alleen indien beide partijen vergoed worden boven hun opportuniteitskosten, wat betekent dat het profijt van de investering, geld of arbeid, voor beide groter is dan als ze iets anders zouden doen. Deze overweging zorgt dat op lange termijn alle productiefactoren gaan naar waar ze de meeste meerwaarde creëren. Je kiest immers ook een job die het meeste oplevert. Zo worden we als samenleving welvarender. Maar de werknemer een hoger loon voorspiegelen dan wat er uit het productieproces van waarde komt, is simpelweg liegen.

De wereld is in flux. Vroeger succesvolle ondernemingen moeten zich aanpassen aan de veranderende voorkeuren van hun consumenten. Als deze onvoldoende bereid zijn om geld te betalen aan de dienst die Delhaize levert, is dat heel jammer voor iedereen die dat bedrijf uitmaakt. We kunnen als samenleving mensen helpen om (betere) jobs te vinden en armoede te vermijden; door begeleiding, uitkeringen en andere vormen van hulp. Hun arbeidskracht is immers waardevol en we kunnen een betere plek vinden waar ze een grotere toegevoegde waarde kunnen betekenen, en dus meer zouden kunnen verdienen. Maar wat we niet kunnen, is doen alsof elk bedrijf tot in het eeuwige steeds hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden kan geven. De werknemers voorliegen dat ze een heroïsche strijd voeren voor de arbeidersklasse in plaats van een strijd gebaseerd op het ontkennen van de minderwaarde van Delhaize België, is intellectueel boerenbedrog.