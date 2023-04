Mark Coenen is columnist.

Wim De Vilder en Stef Wauters die tegelijk hun ontslag krijgen: het zou ook hier voorpaginanieuws zijn. Het gebeurde in Amerika, waar ankers van de twee grootste kabelnetwerken op dezelfde dag hun C4 kregen: Don Lemon van CNN, die hier ongeveer niemand kent, en Tucker Carlson van Fox, die bij ons ongeveer iedereen kent, door de hele rechterkant geadoreerd voor zijn dagelijkse show die draaide rond zijn hoogsteigen, donkerbruine interpretatie van de actualiteit.

Niet alleen in Amerika lusten ze pap van de combinatie van paranoïa en populisme.

Carlson was een kijkcijferkanon, zegt men, maar dat is zeer overdreven. Zijn shows haalden nooit meer dan een paar miljoen kijkers, ongeveer evenveel als de journaals van VTM en VRT dus. In een land dat zestig keer meer bewoners heeft dan Vlaanderen is dat een minderheid.

Beide heren blijken wel meer op elkaar te lijken dan men denkt. Om hun gouden handdruk bij hun zeer gemediatiseerde ontslag te onderhandelen doen ze om te beginnen een beroep op dezelfde advocaat, een bloedhond uit L.A. die zijn gelijke niet kent in die materie.

Maar ook de reden van hun ontslag zou gelijklopend zijn. Beiden worden beschuldigd van, onder meer, vrouwonvriendelijk gedrag. Daar zijn ze in Amerika nog gevoeliger voor dan hier. Macht erotiseert, maar geeft dat soort types blijkbaar ook een vrijgeleide om een gore bek op te zetten tegen vrouwen. Aan de top van de Amerikaanse journalistiek is zoiets meer regel dan uitzondering. Macht erotiseert, mediamacht vulgariseert. En dan zwijgen we nog van het welig tierende overspel en toevallige ontmoetingen van chefs met hun bijslaap in het kopieerhok.

Deadlines doen de hormonen op hol slaan. Geen viagra nodig, niets is geiler dan een primeur. Terwijl in het contract van onze hoofdredactie tegenwoordig een kuisheidsgelofte is opgenomen en men op vergaderingen alleen maar cafeïnevrije latte macchiato’s en gemberthee drinkt, is dat bij ons wel fel verminderd, maar over de plas forniceert men nog fors. De laatste paar jaar zijn bij zowat alle Amerikaanse mediabedrijven hoge directieleden ontslagen omdat ze met hun handen niet uit de suikerpot konden blijven.

Matt Lauer (populair anker bij NBC), Chris Cuomo (idem bij CNN), Les Moonves (baas van CBS), Jeff Zucker (van CNN): mediahanen, op staande voet ontslagen dan wel aan de deur gezet voor aanhouderij of vrouwonvriendelijk gedrag. Zonder ontslagvergoeding. Seks verandert alles, behalve het bedrag op de bankrekening. Die bloedhond van een advocaat gaat zijn werk hebben.