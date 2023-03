Mark Coenen is columnist.

“Let op je gedachten, want ze worden woorden. Let op je woorden, want ze worden daden. Let op je daden, want ze worden gewoonten. Let op je gewoonten, want ze worden je karakter.” Het is niet omdat ik niet geloof dat er in religieuze teksten waarheden staan waarvan ik denk: dat had ik nu zelf wel willen uitgevonden hebben, zie, om bij de zoveelste saaie discussie over het geslacht der engelen achteloos uit mijn mouw te schudden.

Die quote komt uit de Talmoed, de verzameling commentaren van schriftgeleerden op de Joodse Bijbelboeken en legt haarfijn uit hoe een in oorsprong onschuldige gedachte kan leiden tot iets heel gevaarlijks. Het straaltje uit de kraan wordt een woeste bergbeek, die alles met zich meesleurt. Het is meteen ook een deel van de verklaring voor het alom aanwezige doemdenken, de penetrante stank van het complotdenken en de iedereen meeslepende polarisatiedwang van deze tijd, die ervoor zorgt dat de zenuwen de hele dag gespannen staan.

Op zoek als we zijn naar anekdotische bewijzen van onze stellige overtuiging dat niets meer mag en het vroeger beter was. Terwijl het aantoonbaar vroeger niét beter was, maar dat horen we niet graag want dan hebben we niets meer om over te zagen. We zijn tragische systeemdenkers die ooit iets bedacht hebben en dat vervolgens nooit meer willen toetsen, maar alleen maar op zoek zijn naar bevestiging en het eigen gelijk.

Bagatellisme.

De zeurende zultkop in elk van ons hunkert niet naar nuance maar naar vroeger. “Stem op wat goed was in dit land,” dichtte Ester Naomi Perquin vorige week naar aanleiding van de Nederlandse provinciale verkiezingen, “de toekomst is waar u naar terugverlangt.”

“Denk aan mij terug in de stralende zon, hoe ik was toen alles nog kon.” Ontelbaar zijn de doodsprentjes waarop deze tekst prijkt, naast het adres van de koffietafel en de dank aan de Palliatieve Instelling Huize Terminus en haar verpleegsters, vooral Françoise en haar troosthond Bobje.

In de politiek is het net zo: voorbij is de wervende kracht van de verandering, het gaat plots over de verloren ziel van den Vlaming die geclaimd moet worden. Politiek is in haar slechtste vorm achteruitkijken hoe het vroeger ook niet lukte en daar dan geen lessen uit trekken.

Of is dat doemdenken?

Gelukkig kunnen de Rode Duivels plots weer sjotten. Na twee gewonnen matchen is alle kritiek verstomd: de Gouden Generatie is gepasseerd door de nog betere Diamanten Generatie. Dankzij het nieuwe systeem van de nieuwe trainer.

Hoe simpel kan het zijn.