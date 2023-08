De wooncrisis is vooral een schaarstecrisis. Dat los je niet op met een verplichte sociale mix

De partij Groen stoft het idee af om bij grote woonprojecten voortaan verplicht ruimte te voorzien voor sociale woningen. Dat kan je doen door binnen zo’n project een bepaald aantal loten te reserveren voor sociale of goedkopere woningen. Op die manier, zo luidt de redenering, sla je twee vliegen in één klap. Ten eerste doorbreek je het gebrek aan sociale cohesie in de stadswijken door gettovorming en gentrificatie (twee zijdes van dezelfde stedenbouwkundige munt) af te remmen. Tegelijk breid je zo het aanbod aan betaalbare woningen uit.

Dat klinkt als een voorstel waar weinig tegenin te brengen valt. Helaas. Toch moeten we weer kritisch zijn. Terecht vestigen de groenen nog eens de aandacht op de stille wooncrisis in dit land. Die crisis toont zich in verschillende gedaantes. Jongere kopers of gezinnen uit de middenklasse vinden het moeilijk om zeker in centrumsteden een stekje te vinden dat aan hun wensen voldoet. Daardoor verdringen ze vaak, op een lager economisch trapje, de kansen van mensen met minder middelen. Voor die groep resten dan enkel nog precaire oplossingen of, in het uiterste geval, zelfs het risico van dakloosheid. Het kan niet genoeg herhaald worden dat de Vlaamse regering een verantwoordelijkheid draagt in het in stand houden van die wooncrisis door fors tekort te schieten in de aanbouw van voldoende nieuwe sociale woningen, ondanks alle beloftes.

De wooncrisis is kortom vooral een schaarstecrisis. Er zijn simpelweg te weinig degelijke woningen. Zeker de private huurmarkt schiet tekort. De belangrijkste oplossing is dan ook de eenvoudigste: bijbouwen, en liefst een beetje snel en duurzaam. En dan bevat het groene idee om een sociaal aandeel te verplichten in nieuwbouwprojecten een risico. In een markt waar schaarste heerst, dreig je het tekort juist in stand te houden door bijkomende regels op te leggen, die de investering voor ontwikkelaars lastiger maken.

Het is verleidelijk om te denken dat in zo’n redenering die ontwikkelaars vooral woningen zullen bouwen voor een financieel gegoede middenklasse of hoger. En dat wie het met minder moet stellen alweer – letterlijk – in de kou blijft staan. Maar zo werkt de markt niet. Elke middenklasser die zijn gading vindt in een nieuwbouw, maakt elders plaats voor een andere koper of huurder. Zo kan uiteindelijk iedereen hopelijk een plekje vinden. Een ruimer aanbod geeft keuzemogelijkheden en verplaatst zo de druk naar verhuurders om de kwaliteit van het aanbod te verhogen.

De sociale mix in een woonwijk vergroten, is een nobel doel. Maar het heeft ook iets utopisch. Mensen zijn net mensen. Ze gaan zich vaak juist vrijwillig vestigen in een omgeving waar ze geestes- of lotgenoten aantreffen. Een goed stadsbestuur spant zich best in om ieders geesten open te houden en contact mogelijk te maken, zodat nefaste gettovorming, van hoog of laag, uitblijft. Maar een verplichte sociale mix riskeert contraproductief te werken en de vrije keuze om het eigen leven in te richten juist in te perken.