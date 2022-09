De Wondelgemse Meersen, een prachtig stukje natuur, liggen achter slot en grendel te wachten op executie

Geachte minister Peeters en schepen Watteeuw,



Stilaan trekt de hitte weg uit ons land. En zo wordt het ook weer wat minder heet onder uw voeten. Het dorre gras en de vroege bladval blijven ons wel herinneren aan de veel te hoge temperaturen deze zomer. De natuur kreunt en het is meer dan tijd om actie te ondernemen. Dus komen we graag snel to the point.

Gent bestaat voor 5,6 procent uit bosgebied, Vlaanderen uit 11 procent. Dat laatste komt neer op zo’n 150.000 hectare, wat overeenkomt met de helft van West-Vlaanderen. België bestaat voor 23 procent uit bosgebied. Dat laatste lijkt veel, maar is wel degelijk opvallend minder dan het Europees gemiddelde van 37 procent.

Van die schaarse hoeveelheid bos verdwijnen er elk jaar in Vlaanderen honderden hectares - naar schatting zo’n 750 voetbalvelden. Nog slechter nieuws is dat de enorme achterstand in het compensatiefonds bewijst dat men nauwelijks gronden vindt om nieuwe bossen aan te leggen.

Slot en grendel

Wel, in Gent is er nog 19 hectare bosgebied, en dat op nog geen twee kilometer van het historisch centrum vandaan: de Wondelgemse Meersen. Dat weet zo goed als niemand, want zowat twintig jaar geleden omheinden de Vlaamse en lokale overheden het grootste deel van het domein. Terwijl in andere zeer dichtbebouwde gebieden in Vlaanderen overal nieuwe parkjes en groene oases werden aangelegd om de leefbaarheid te verhogen, bleef dit prachtig stukje natuur achter slot en grendel – wachtend op zijn executie.

Want welke plannen heeft men voor dit eeuwenoude meersengebied? De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn wil er een oefenplaats én stelplaats aanleggen. Die beslissing viel ongeveer twintig jaar geleden al. Nu is alom geweten dat meersen waardevolle biotopen zijn en bovendien de beste sponzen om hun omgeving te verkoelen door hun unieke wisselwerking van water, grasland en bos.

Zou Gent dit natuurgebied ter grootte van 27 voetbalvelden dus niet beter koesteren, opwaarderen en openstellen? In plaats van deze groene long voor de burgers af te sluiten – en dat al decennia lang?

Tot overmaat van ramp wijzigde de stad zelfs een gewestplan, zodat De Lijn het bos in kwestie mag kappen en de grond nadien volledig kan betonneren.

Alternatieve locaties

Nu, dat het gewestplan twintig jaar geleden gewijzigd werd voor De Lijn, daar kunnen we nog in komen. Maar in de nieuwe realiteit van heden volharden in een ‘gebetonneerd’ plan dat volgens De Lijn zelf tot 1,5 graden extra opwarming zal leiden, komt ons voor als ronduit kwalijk en absurd. Vandaar dat wij in onze bezwaarschriften alternatieve locaties hebben voorgesteld met betrekking tot stelplaats en oefenterrein. Locaties die door minister Lydia Peeters (Open Vld) evenwel van tafel zijn geveegd ‘omdat ze geen eigendom zijn van De Lijn’.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) keurde de vergunning afgelopen week nog terecht af, omdat het dossier juridisch niet sterk genoeg onderbouwd is.

Geachte minister Peeters en schepen Filip Watteeuw (Groen), hierbij roepen wij u op te denken aan de impact van de afgelopen hete zomers op de samenleving in het algemeen en op Gent in het bijzonder, en vragen wij met klem om het behoud van deze 27 voetbalvelden aan prachtige en verfrissende natuur op een boogscheut van het centrum en te midden van dichtbevolkte – en armere – woonwijken.

Denk aan de toekomst: voer geen plannen van twintig jaar geleden uit. Het onderzoek is zo oud dat… het niet meer bestaat.

En mevrouw de minister, u gaf zelf toe niet te weten welke locaties destijds precies onderzocht zijn. De gegevens zijn niet meer beschikbaar, de onderzoekers van toen zijn met pensioen.

Van een zelfverklaarde ‘duurzame’ openbare vervoersmaatschappij menen wij te mogen verwachten dat zij anno 2022 alternatieven voor het kappen van honderden bomen veel grondiger bekijkt en er creatief mee aan de slag gaat. Het is geen zwart-witkeuze tussen natuur en openbaar vervoer, maar een win-winopdracht voor onze beleidsmakers.

Misschien is deze Week van de Mobiliteit daar een ideale timing voor?

Met groene groeten,

Liesa Naert, Christophe Vekeman, Low impact man Steven Vromman, Erwin Mortier, Titus De Voogdt, Dominique Van Malder, Jelle De Beule, Sylvia Vandriessche, Jonas Geirnaert, Julie Mahieu, Maaike Cafmeyer, Koen De Poorter, Sebastien Dewaele, Bert De Somviele | BOS+, Lieve Blancquaert, Nic Balthazar...