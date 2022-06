De winnende combinatie van openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit zou ons eindelijk structureel en duurzaam vooruit helpen

Vivaldi mist kansen om de duurzaamheidsgraad van haar crisisaanpak echt op te drijven. De regering heeft opnieuw alles uit de kast gehaald om onze nationale superverslaving, autorijden, te bestendigen. Het beetje rentmeesterschap dat we van een regering mogen verwachten vervelt nu snel tot pompmeesterschap. Het is niet omdat de studiediensten worden afgebouwd dat we niet elders te rade kunnen gaan voor duurzame oplossingen om de crises aan te pakken. De adviezen waren vorige week nochtans vrij verkrijgbaar.

Zo deed het Internationaal Energie-Agentschap (IEA.org) van bij het begin van de Oekraïne-crisis duidelijke suggesties. De snelheid met 10 km/u verminderen was er een van. Het had een perfect compromis kunnen zijn. Het openbaar vervoer goedkoper maken is nog zo’n maatregel. Zo schreef professor Wim Van Lancker met Adeline Otto een boek over de kloof tussen gele hesjes en bakfietsmensen, en hoe we beide werelden kunnen verzoenen. In plaats daarvan schoot de regering nog meer in een kramp. Ten slotte maakte de Europese fietsfederatie (ECF.com) tijdens hun wereldfietscongres Velocity in Ljubljana duidelijk dat meer fietsen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met 12 procent kan verminderen.

Daarnaast bleek dat Vlamingen best wel willen fietsen als de omstandigheden goed zitten. Met als keerzijde dat op diverse plaatsen zich fietsongevallen voordeden, omdat we plots met te veel fietsers de nog te beperkte goede fiets- en jaagpaden moeten opzoeken om ons te bedienen van een veilig en goedkoop alternatief voor autorijden. Wie fietst en op die manier een antwoord biedt op onze olieverslaving en onze klimaatproblematiek wordt niet beloond.

Verschillende mobiliteitsexperts hameren ook al veel te lang op hetzelfde. Die kloof tussen gele hesjes en bakfietsers is nochtans gemakkelijk te dichten, mochten we inzetten op wat beide groepen nodig hebben, goed openbaar vervoer en goede fietspaden, geflankeerd door slimme deelmobiliteit op maat van dorp, wijk en stad. Deze winnende combinatie tussen openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit zou ons eindelijk structureel en duurzaam vooruit helpen.

Steden zoals Gent, Leuven en Brugge, die dit goed onder controle hebben, lossen hun mobiliteitsprobleem als vanzelf op. De kleinere steden en regio’s zijn vaak onvoldoende bediend door de verschillende openbaarvervoermodi en hinken achterop. Wie een bakfiets koopt doet dit vooral omdat men vindt dat de kinderen niet veilig zelf naar school kunnen fietsen. We zoeken een auto op twee wielen. De gele hesjes behoren eerder tot een groep die de wagen nodig heeft om essentiële verplaatsingen te kunnen doen. Uiteindelijk zoeken beide groepen een antwoord op eenzelfde problematiek. Ze willen net als u en ik, zichzelf, hun kinderen en hun goederen vlot en veilig kunnen verplaatsen van A naar B. We zijn in zekere zin dus allemaal gele bakfietsers of bakhesjes, zo u wil.

Het straffe is dat het geld om deze maatregelen uit te voeren er is, al járen. We geven het nu aan de salariswagens (minstens 2 miljard), of infrastructureel aan grote autoprojecten (Antwerpen) die op lange termijn, vanwege de filewet, geen duurzame oplossingen inhouden.

De autoverslaafden goedkoop aan de drugs houden is een zinloze maatregel, die noch aan de autopomp, noch aan de kiespomp veel zal opleveren. Van echte leiders mag meer worden verwacht, rentmeesterschap in plaats van pompmeesterschap.