De winnaar van de Boon Literatuurprijs moet toch zijn hoed opeten?

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Meer dan een week lang was Wat we toen al wisten, het boek waarmee Geert Buelens de Boon Literatuurprijs won, niet leverbaar in de boekhandel of online. De uitgever had tegen de prijsuitreiking blijkbaar geen herdruk voorzien, of te laat. Dan mag zo’n ­auteur eindelijk eens met de rollercoaster meerijden, dan staat die in panne. Zo’n ­Buelens moet toch zijn hoed opeten.

Als je dan zegt dat het uitgeefvak een opfrisbeurt zou kunnen verdragen, zegt men met de kin in de lucht neu-neu. Als je toont dat dat allemaal anders kan, door een vorm van self-publishing te bedrijven die helemaal haaks staat op de klassieke systemen, komt alleen De Standaard der Letteren daar eens nieuwsgierig naar kijken. De sector zegt: laat maar zoals het is, het hobbelt wel voort, we halen nog wel wat subsidies op.

Mijn vrouw en ik doen spelletjes ghostreading − dan lezen we een anonieme eerste boekbladzijde aan elkaar voor en dan moet de andere raden wat het is. U moet het proberen, u zal versteld staan; de grootste namen vallen vaak het eerst door de mand en schrijvers over wie u normaal gezien wat meewarig zou zijn, maken soms een goede indruk. Ik wilde Wat we toen al wisten van Geert Buelens zo eens door de ghostreader duwen, maar dat ging niet want zijn uitgever heeft nergens op het internet een leesfragmentje voorzien. Denken die mensen echt dat het zo gaat werken, als je achter je gepolierde bureau hoog in je grachtenpand blijft zitten doen alsof het 1985 is?

Omdat ik niet kon deliveren, was het de beurt aan mijn vrouw. In de eerste zin die ze voorlas beschreef iemand ‘Een staalblauwe hemel, hartje winter. Het is ijskoud maar bizar zonnig. Geen wolk te bespeuren behalve de langzaam verbredende condensstreep van een verloren gevlogen straaljager.’

Stop al maar, zei ik blazend. Wat bedoelt hij of zij met ‘bizar zonnig’? Op ijskoude, winterse dagen met staalblauwe hemels is het sowieso heel zonnig. Daar is vooral niets bizars aan. En volgens mij veroorzaken straaljagers geen contrails.

Dat moesten we toch eens uitzoeken. Ik ken een vliegtuigspecialist. Nu wordt het geestig.

‘Die zul je een straaljager niet snel zien maken’, luidde het antwoord. ‘Die vliegen op kruishoogte veel te laag, waar het niet koud genoeg is om condensstrepen te vormen. Passagiersvliegtuigen wel: op 10 kilometer hoogte doet de vrieskou de waterdamp uit de motoren condenseren, waardoor er wolkvorming optreedt.’

Je kunt dan zeggen: ach, wat maakt het uit?, maar je schrijft toch niet zomaar wat op? Je vraagt daar geld voor, dan mag je als uitgever toch zorgen dat het wat klopt? Als ik in een eerste alinea over zoiets struikel, hoef ik de rest al niet meer te lezen, dan vertrouw ik het zaakje niet meer. Welke redacteur laat zulke dingen passeren? Is ook daar het defaitisme doorgedrongen?

Ik moest nog altijd raden welk boek het was. Het was De draaischijf van Tom Lanoye.