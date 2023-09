De Wever rekent op de zware economische problemen van Wallonië om een staatshervorming af te dwingen

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

“Hallo, ik ben Bart De Wever. Maar u hebt me vast herkend.” Is het omdat zijn terugkeer in de Franstalige media, na tien jaar afwezigheid, samenvalt met die van de Rolling Stones op het wereldpodium, dat de voorzitter van de N-VA geïnspireerd lijkt door ‘Sympathy for the Devil’, een van de meest emblematische songs van de groep?

“Pleased to meet you, hope you guess my name.” In zijn video op de sociale media zegt Bart De Wever, de baarlijke duivel in de ogen van veel Franstaligen: “Ik kom niet over het confederalisme praten maar over het wokisme.” Wie gelooft dat? “What’s puzzling you is the nature of my game”, zingt Mick Jagger. De video is inderdaad bedoeld als promotie voor de onlangs verschenen Franse versie van zijn boek Woke. Maar in zijn interviews met La Libre en RTL – Le Soir en de RTBF vond hij waarschijnlijk te links – komt de politiek wel degelijk uitgebreid aan bod, met de nadruk op het confederalisme.

Het bewijs is dat hij toegeeft dat zijn natuurlijke bondgenoot in de fundamentele politieke kwesties niet Georges-Louis Bouchez is, de voorzitter van de MR – “de grootste Belgische patriot, die niet eens de taal van de meerderheid spreekt” – maar hij toch de Parti Socialiste de hand reikt. De reden is eenvoudig: “mijn enige wens is in Wallonië een institutionele partner te vinden (om het confederalisme in te voeren, red.). Iets anders interesseert mij niet. Het gaat mij alleen om de Vlaamse democratie.”

Regionalisten

Inhoudelijk is er niets nieuws: België werkt niet meer, noord en zuid zijn te verschillend geworden, de twee democratieën moeten zelf over hun beleid kunnen beslissen – rechts voor Vlaanderen, links voor Wallonië – en moeten de economische en financiële gevolgen van hun keuze dragen. Toch spreekt hij ook geruststellende taal: “Ik verzet mij niet tegen financiële transfers, op voorwaarde dat ze transparant en objectief zijn. Wallonië zal er op termijn weer bovenop komen. En Vlaanderen kan de Franstaligen helpen met hun ontwikkeling, maar dan op een structurele manier.” Feit blijft dat “het confederalisme er niet zal komen uit enthousiasme maar omdat het zo niet verder kan”.

Bart De Wever laat zich terloops ontglippen dat de dialoog met de PS niet verbroken is: “Wanneer ik openlijk en discreet met regionalisten als Dermine (Thomas, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (PS), red.) of Dermagne (Pierre-Yves, minister van Economie en Werk (PS), red.) praat, is het duidelijk dat hun analyse van de toekomst van het land niet zoveel van de mijne verschilt”. Een onthulling die de betrokkenen in verlegenheid heeft gebracht.

Vandaar de geïrriteerde reactie van Dermine op LN24: “Wij onderhandelen niet over confederalisme met meneer De Wever. Er zijn geen gestructureerde gesprekken met de PS. Anderzijds is een hervorming denkbaar, want ons federalisme is geen succes en de staat moet efficiënt kunnen werken.” Vertaling: we praten wel, maar niet officieel, en we zijn niet tegen een nieuwe staatshervorming, als die maar niet confederalisme wordt genoemd.

In werkelijkheid zijn de Waalse regionalisten van de Parti Socialiste niet tegen een nieuwe communautaire doorbraak gekant, op voorwaarde dat ze ook Wallonië ten goede komt. Een van hun woordvoerders, federaal volksvertegenwoordiger Malik Ben Achour, afkomstig uit Verviers, een van de armste Waalse regio’s, verklaarde op 16 augustus in de krant L’Echo: “Ik heb geen bezwaar tegen een grote institutionele hervorming die de Vlamingen de autonomie zou geven die ze eisen. Die hervorming zou de aanzet kunnen geven tot een sterk economisch herstel van Brussel en Wallonië, gebaseerd op een grootschalig herindustrialiseringsproject.”

De vraag is of de hele PS en nog andere partijen hiermee akkoord zullen gaan, maar het komt neer op het klassieke geven en nemen: bevoegdheden in ruil voor financiële middelen. Het is dus minder ingewikkeld dan het lijkt. De voorzitter van de N-VA rekent op de zware economische en financiële problemen van Wallonië om een staatshervorming af te dwingen. Bij de PS weten ze dat een mislukking om na de volgende verkiezingen een institutioneel akkoord tot stand te brengen een bittere nederlaag voor Bart De Wever en zijn partij zal zijn. Hij zal dus tot veel toegevingen bereid moeten zijn om te vermijden dat zijn politieke grafschrift een ander citaat van de Stones wordt: you can’t always get what you want.