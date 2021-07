Jeroen Van Horenbeek is journalist.

Straks, na de verkiezingen in 2024, wil Bart De Wever (N-VA) een staatshervorming onderhandelen met de Franstalige linkerzijde om tot een ‘ordentelijk scheidingsakkoord’ te komen. Dat vertelde hij zaterdag op Radio 1.

De Wever blijft zich op die manier afzetten tegen het scenario waar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken luidop van droomt: een afscheiding op z’n Catalaans, met een meerderheid in het Vlaams Parlement die de eigen onafhankelijkheid uitroept. Volgens ex-N-VA’er en jurist Hendrik Vuye kan dit perfect. Uiteindelijk is de Belgische grondwet slechts een vodje papier, oordeelt die.

De Wever past, om verschillende redenen. In de eerste plaats is hij een conservatief en geen revolutionair. Hij ziet niet in hoe de strategie van Vlaams Belang – mutatis mutandis de onafhankelijkheid doorduwen en het Belgische systeem kraken – geloofwaardig kan zijn. ’s Anderendaags zal Vlaanderen toch opnieuw met de Franstaligen aan de tafel moeten over de verdeling van de inboedel: Brussel, de staatsschuld, de internationale engagementen van België.

Holderdebolder-politiek doet meer kwaad dan goed, heeft De Wever de laatste jaren ondervonden. In maart 2020 stelde hij zich overhaast kandidaat voor het premierschap van een federale noodregering voor één jaar. In augustus 2020 duwde De Wever Open Vld in de armen van de groenen door de partij onverwachts aan te vallen vanuit de tv-studio’s.

Bovendien en van fundamenteler belang: als De Wever vandaag een Catalaans scenario zou onderschrijven, dan maakt hij van de verkiezingen in 2024 de facto een referendum over het voorbestaan van België. Voor een minderheidsbeweging zoals het Vlaams-nationalisme blijft dat een enorme gok. Zeker met de nasleep van de brexit nog vers in het geheugen. Een brexit die er is gekomen door een anti-Europa-discours te herverpakken tot een antimigratiecampagne. Op Belgische schaal speelt dit niet.

De Wever kiest meer dan ooit voor de strategie van de Volksunie: via de onderhandelingstafel stappen zetten, met als uitgangspunt ‘zij het geld en wij de bevoegdheden’. Want de geldkwestie, die speelt uiteraard wel in België. Vanuit het Franstalige landsdeel komen de laatste jaren steeds meer alarmsignalen over de financiële toestand van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap. Deze week nog zei Frédéric Daerden (PS), de minister van Begroting van de Franse gemeenschap, dat de situatie ‘niet houdbaar’ is.

Van de Franstalige socialisten weet De Wever intussen dat ze een behoorlijk eind willen meegaan in de confederale omslag. MR en Ecolo overtuigen – twee partijen waarmee de relaties arctisch koud zijn maar die wel nodig lijken om een tweederdemeerderheid te halen in het federaal parlement –, dat wordt een totaal ander verhaal. Van iemand als Georges-Louis Bouchez (MR) kan je veel zeggen, maar niet dat hij niet vecht voor z’n overtuiging. We zijn benieuwd of hij te paaien zal zijn met dure intieme etentjes.