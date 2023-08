De Wever is niet geïnteresseerd in het programma van cd&v of Open Vld, enkel in de leden die zoals hij denken

Stavros Kelepouris is journalist bij De Morgen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is a man with a plan. Om Vlaanderen te geven wat het verdient, wil hij met de rechterzijde van Open Vld en cd&v een brede Vlaamse volkspartij vormen die Vlaanderen naar haar wensen kan plooien zoals de CVP-staat dat ooit deed met België. Mogelijk denkt u daarbij: alweer?

Het plan van De Wever is niet nieuw. Al ruim een decennium droomt hij luidop van een brede volkspartij die de centrumrechtse Vlaamse grondstroom capteert. Telkens is de toon dezelfde: volg mij of dit land loopt recht het ravijn in.

Niet verwonderlijk dat de appetijt van de andere partijen niet bepaald groot is. Open Vld’er Vincent Stuer voorspelde prompt een vijandig overnamebod. Het is De Wever niet te doen om een samensmelting maar om een coup. Hij is niet geïnteresseerd in het programma van cd&v of Open Vld, enkel in de leden van die partijen die al denken zoals hij.

Maar die leden hebben al lang de overstap gemaakt. De plannen van De Wever zijn grotendeels doodgeboren. Wie nu nog op de rechterflank van cd&v of Open Vld zit, doet dat net omdat ze niet zomaar geloven in het alternatief dat N-VA biedt. Om maar één voorbeeld te noemen: veel rechtse liberalen en cd&v’ers moeten niets hebben van de verstaatsing waar N-VA voor staat en willen meer ruimte laten aan het individu of het middenveld. Dat is geen detail.

Het land dat zogezegd al tien jaar het ravijn in zou lopen, is intussen verbazend robuust gebleken. Maar dat wil niet zeggen dat De Wever helemaal ongelijk heeft. Door de staatsinrichting en de partijpolitieke versnippering worden regeringsformaties almaar lastiger. Vivaldi had zeven partijen nodig op federaal niveau, in 2024 zijn op Vlaams niveau mogelijk vier partijen nodig om een meerderheid te vormen.

En de realiteit van de centen is dat de nv België op haar grenzen botst. De overheidsfinanciën zijn in erbarmelijke staat. Jarenlang kon dat probleem nog enigszins op de lange baan geschoven worden omdat het beleid achterover kon leunen op een golf van gratis geld. Schuld kostte niets. De oorlog in Oekraïne heeft dat tijdperk met een flinke dreun naar de geschiedenisboeken verwezen.

Iedereen in de Wetstraat beseft dat een lange regeringsvorming – eventueel vol communautaire onzekerheden – en een langgerekte fase van lopende zaken gewoon geen optie zijn. En zo dreigt een herhaling van het formatiescenario uit 2010 en 2011, toen de politieke impasse de ratingbureaus deed twijfelen aan de kredietwaardigheid van ons land.

Gelet op de peilingen is de kans inderdaad reëel dat de formatie een schier onontwarbaar kluwen wordt. Maar dat is evengoed de schuld van De Wever zelf, die als belangrijkste politicus van Vlaanderen al tien jaar nalaat om allianties te bouwen over de partijgrenzen heen. Een couppoging op minder dan een jaar van de verkiezingen lijkt dan meer op een deel van het probleem dan op een oplossing.