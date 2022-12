Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik stond bij het slaapkamerraam, wiegde hem zachtjes in slaap en dacht: de wereld mag vergaan, zolang ik jou maar kan wiegen, zachtjes in slaap.

En toen beeldde ik me plots in dat er rond de aarde een satelliet rondzweeft die foto’s neemt van moeders overal ter wereld die hun kindjes in slaap wiegen, glazig starend uit een raam, en dat die satelliet dan al die beelden op een harde schijf zet, en dat, als de hele wereld ooit echt vergaat, die schijf dan overblijft en dat, als er ooit buitenaardse levens zich afvragen waarom de wereld ooit draaide, ze het niet zullen hebben over de zwaartekracht, zo overschat, maar over die andere kracht, vele malen sterker: van al die moeders, in miljarden ramen, die vervuld van een amper te dragen liefde hun kindjes wiegden, zachtjes in slaap.

(En ik weet wel: de wereld draait één kant op, tegen de klok in, en in slaap wiegen gaat heen en weer en toch vooral met de klok mee, maar ach, weten die buitenaardse wezens veel.)