Mark Coenen gaat op wandel met de week.

‘Mark Coenen gaat op wandel met de week’: dit zinnetje staat hier altijd ter verduidelijking boven deze bijdrage, maar deze week was het niet wandelen maar rennen als een waanzinnige met buikloop op zoek naar een latrine om alles gezien en gelezen te hebben, want de wereld staat in rep en roer en je komt ogen en oren tekort om alles te volgen, laat staan om er een mening over te hebben.

Waar is de tijd dat in de vakantie de riem er helemaal af kon en de enige bron van irritatie wat geneuzel van een politicus in een interview was, die vanuit zijn kampeerbusje in den vreemde peroreerde als een dronken Demosthenes met een karakterstoornis?

Dat gebeurt nog altijd, maar het gezwets verdwijnt in het niets bij het échte nieuws, dat met een rotvaart de sfeer vergalt, zelfs als het eens positief is, want dat haten we misschien nog het meest.

Klimaatellende, kommer en kwel, gestuntel en milieu­schandalen, bestuurlijke incompetentie, oorlogen en regeringscrisissen, vriendjespolitiek, bouwovertredingen en junks in stationsbuurten: we laven er ons aan als aan de borst onzer moeder zaliger. Hoe erger hoe beter.

Weg met dat positieve gezwets, want de wereld is naar de kloten en ze kunnen er niks van en dat wil ik elke dag ­lezen in mijn krant, die mij ­gelukkig op mijn wenken ­bedient. Ons reptielenbrein dat zich voedt aan malchance en malversaties zorgt dan voor een permanente staat van onvrede waardoor we de hele tijd stressen en klagen: misnoegdheid is in Vlaanderen zowat a moral duty.

Kippen zonder kop, ratten in de val. En dan moest het ergste nog komen.

Het bericht dat de Belgen het allerrijkste volk ter wereld zouden zijn, zond deze week een ware schokgolf door ons veelgeplaagde land: dat kon toch gewoon niet? Wij zijn toch de sukkelaars van Europa?

Gelukkig kwamen al snel de nuances en de ja-maars en de ‘ge moet niet alles geloven wat die mannen zeggen’ en ‘voetjes op de grond’, want de vergrijzing en de staatsschuld en de Chinezen, waardoor het gevaar op een positieve vibe snel afgewend kon worden en men weer tot de orde van de dag kon overgaan: het voeden van het ongenoegen en het zaaien van twijfel, waarbij alleen de extremen garen spinnen.

De enige die deze week punten scoorde was Vincent Van Peteghem en zijn staatsbon, die volgens kenners de grootste financiële operatie uit de geschiedenis van België kan worden en een vliegwieleffect heeft op de spaarrentes van de grootbanken.

Daar had zelfs het grootste reptielenbrein niet van terug.