De vurigste wens van mijn vader is altijd geweest: de eindwinnaar zijn. De alleroudste worden

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Voor het eerst in vele maanden waren wij nog eens langs mijn vader gegaan, in het door hem zo verafschuwde rusthuis.

Zijn afschuw bleek geminderd te zijn. Hij is er een half jaar, en de rust en de overzichtelijkheid doen hem zichtbaar deugd. “Ik moet mij hier nergens zorgen over maken en het eten is goed”, verklaarde hij de situatie. Een verzorgster vroeg of hij een waakhond had genomen, wijzend naar Boef. “Pas maar op, hij bijt!”, riep mijn vader. Hij is hier zoveel beter af dan in dat oude, vochtige huis van hem, waar hij sinds de dood van ons ma toch ook maar wat zat te verkommeren. Maar dát toegeven, dat heeft wat voeten in de aarde gehad.

De werkelijkheid en de fictie lopen nu wat dooreen. Hij dicht zichzelf een hoge graad van zelfredzaamheid toe, ofschoon hij niet meer kan lopen en zo goed als blind is. “Om de tijd te doden maak ik elke dag een wandeling buiten,” zegt hij, “niet te ver, een kilometer of drie.” Zo was hij vroeger al – hij kan heel veel dingen heel erg goed. Toen hij al een jaar met darmkanker rondliep, kreeg zijn huisarts daar van hem geen enkele hoogte van, zodat het ei zo na zijn dood werd.

“Ik weet nog niet zeker of ik nog terug naar huis ga als het hier voorbij is”, zegt hij. “Een huis is ook veel gedoe, en ik ben al negentig.” Ik antwoord dat hij volgende zomer tweeënnegentig wordt. “Is dat zo?”, vraagt hij. “Dan ga ik toch nog honderd jaar worden.” Dat is altijd zijn vurigste wens geweest: de eindwinnaar zijn. De alleroudste van allemaal. Kwaliteit heeft nooit een rol gespeeld, als het maar enorm lang duurt.

“Het geluk zit erin dat ge niet te veel piekert”, zegt hij. “Van opgewekt zijn wordt ge oud.” Hij is de grootste piekeraar die ik ooit heb gekend, en hij heeft een grote donkere kant die hem zijn hele leven lang heeft bestuurd en gekweld.

“Hoe oud zijt gij nu?”, vraagt hij. Ik antwoord: “Bijna achtenvijftig.” “Piepjong”, lacht hij. Dat is zo, en tegelijk zijn wij maar een zucht van elkaar verwijderd: je hinkelt nog wat voort en dan ben je ook zo. Ik stel alles in het werk om het niet zover te laten komen, tot afschuw van Zulma Van der Zuur en dokter Preut, die mij elke dag aanmoedigen om de hele neergang tot de laatste scène uit te zitten. Dat zal niet gebeuren. Als bij mij de werkelijkheid en de fictie dooreen beginnen te lopen, zal de mechaniek het wel zoetjesaan laten afweten.

Het is ook wel mooi, zei mijn vrouw, dat wij onze oude mensen zomaar wat rustig laten uitdoven, als ze daar zin in hebben. Het is niet alleen maar schrijnend. En ik zou meer zoals die verzorgster met haar waakhond willen zijn. Die spontane vrolijkheid heb ik niet. Dat vind ik jammer.