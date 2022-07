‘De VRT is als een rolstoelvriendelijk bedrijf met trappen’: lezers over de geschrapte afleveringen van ‘FC De Kampioenen’

‘Normaal dat de personages cafépraat verkopen’

De personages uit De Kampioenen blinken niet uit in fijnzinnigheid of intelligentie. Dat zij geregeld ‘cafépraat’ verkopen, lijkt mij dan ook vrij normaal. Dergelijke mensen doen dat nu eenmaal. Het zou raar overkomen mochten zij in deze atypisch opgevoerd worden. Het niet meer vertonen van veroordeelde acteurs is voor mij niet nodig. Hun acteerwerk staat los van de betreffende feiten. Als we alles wisten van iedereen...

Cristel Droogmans, Maasmechelen

‘Met een waarschuwing kan de kijker zelf bepalen of hij wil kijken’

Met het verwijderen van complete afleveringen wordt er geen draagvlak gecreëerd voor een open debat over gevoelige onderwerpen. Censuur is erger dan het uit context trekken van politiek incorrecte inhoud. Als men de complete afleveringen zou bekijken met de nodige duiding, dan zou je zien dat het personage dat zich schuldig maakt op zijn plek wordt gezet of tot inkeer komt. Alle afleveringen moeten beschikbaar blijven met een waarschuwing, tekstueel of bij de aankondiging, op die manier kan de kijker voor zichzelf bepalen of hij het wil zien of niet.

Davy Bielen, Genk

‘Tijd van komen en tijd van gaan’

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Hoog tijd dat dit anachronisme van de buis wordt gehaald.

Luk Dekeyser, Borgerhout

‘VRT legt onze waarden en normen op aan het verleden’

Als historicus kan ik deze beslissing alleen maar betreuren. De VRT legt hedendaagse waarden en normen op aan het verleden, met name afleveringen die gemaakt zijn in een andere context en tijdsgeest. Duiding geven bij elke aflevering is een veel beter middel om mensen bewust te maken. Het schrappen van de afleveringen leunt aan bij wat in de volksmond “censuur” genoemd wordt.

Jens Wouters, Berlaar

‘Normaal dat een omroep die steeds wil vernieuwen gedateerde afleveringen niet meer promoot’

Ik vind het woord censuur erg overroepen. De afleveringen worden niet meer op televisie uitgezonden, maar zijn wel te vinden op Streamz, YouTube, Vimeo en op een dvd-box. Dat de VRT dus kiest om deze afleveringen niet meer actief uit te zenden en te promoten omdat de tijden veranderd zijn (en de humor niet meer hedendaags is en dus door velen niet meer als grappig wordt ondervonden), vind ik zelfs maar normaal voor een publieke omroep die zichzelf steeds wil vernieuwen. Daarbij gaat het om 19 van de meer dan 250 afleveringen, waarvan er dan nog bij zijn die eruit werden gehaald wegens Guy Van Sande.

Florian Cassier, Brussel

‘VRT minacht mijn smaak en intelligentie’

Doe mij een plezier, en schrap álle uitzendingen. En nooit, maar dan ook nóóit meer uitzenden. VRT minacht mijn smaak en intelligentie al jaren met deze kinderserie op primetime.

Alexander Vanbergen, Berlaar

‘Schrappen voedt polarisatie alleen maar meer’

Los van het feit dat ze ons nu wel genoeg herhalingen van FC De Kampioenen in de maag splitsen, is die beslissing toch betreurenswaardig. Tijden veranderen, morele waarden en normen veranderen mee. Door dat dood te zwijgen of te censureren verliezen wij en onze jongeren die historische context, wordt polarisatie verder gevoed en schiet er binnenkort helemaal niks meer over van ons (westers) cultureel erfgoed.

Jef Verellen, Laakdal

‘Als een rolstoelvriendelijk bedrijf met trappen’

Ik ben zelf een eerste generatie migrant en ik vind censuur niet de beste manier om uitsluiting en discriminatie tegen te gaan. Daarom vind ik dat ze de afleveringen niet weg hadden moeten doen. In mijn opinie zou de VRT zich als publieke omroep geloofwaardiger kunnen positioneren als ze diversiteit zouden weerspiegelen door middel van hun schermgezichten of als ze programma’s zouden maken die onze huidige superdiverse samenleving beter toont. Zeggen dat je diversiteit omarmt maar intern niet veranderen is hetzelfde als zeggen dat je rolstoelgebruikers verwelkomt, maar je ingang met trappen niet aanpassen.

Maret Dakaeva, Antwerpen

‘Mochten vrouwen nu eens aanstoot nemen, moeten ze alle afleveringen schrappen’

Complete onzin. Humor bestaat altijd uit stereotypering en karakterisering. Er zou bijna geen enkele klucht of comedyshow meer opgevoerd mogen worden. Als de vrouwen nu ook eens aanstoot gaan nemen, dan moeten alle afleveringen geschrapt worden vanwege seksisme. Hoe belachelijk. Bovendien kan je niet met normen van nu kijken naar iets wat 20 jaar geleden gemaakt werd.

Vera Put, Zonhoven

‘De openbare omroep hoort een inclusieve boodschap uit te dragen’

De openbare omroep is er voor iedereen en hoort een inclusieve boodschap uit te dragen. Dan is het maar logisch dat je als pakweg persoon van kleur of als LGBTQ+’er geen scheldwoorden of denigrerende boodschappen wil horen als je de tv aanzet - al zeker niet op zenders waar je zelf voor betaalt via je belastingen. Je moet met alles kunnen lachen, maar als homo voel ik dat bepaalde karikaturale voorstellingen ons in onze integriteit aantasten. Ik ben dus blij met de beslissing van de VRT.

Steven Delarue, Sint-Amandsberg

‘Met censuur is de dictatuur nabij’

Als humor gecensureerd wordt, is de dictatuur nabij. Met alles moet gelachen kunnen worden. Ook al is het fout. Ik gruwel van een samenleving waar alles wat je zegt op een weegschaaltje afgewogen moet worden of het niet beledigend zou kunnen zijn voor een ander. Met andere woorden: complete nonsens!

Andy Kevelaers, Kapellen

‘Het is ongelofelijk dat we deze discussie vandaag nog moeten voeren’

Het schrappen van programma’s waarin minderheden worden gedenigreerd en geen positieve of informatieve bijdrage leveren aan de samenleving, is volgens mij een basisvoorwaarde als de publieke omroep haar integriteit wil behouden. De publieke omroep dient namelijk om de samenleving te informeren, inspireren en verbinden, niet om ze te polariseren door rassenhaat en homofobie te verspreiden. Het is ongelofelijk dat dit soort discussies waarin ik mijn waardigheid als persoon met Afrikaanse origine moet verdedigen, vandaag nog gevoerd moeten worden.

Yaïr Da Paixão, Antwerpen

‘Je moet duiden wat negatief is’

Afleveringen schrappen is een slecht idee. Begeleid dan liever zo’n aflevering met een duiding die de scènes kadert in de toenmalige tijdsgeest en die erkent dat sommige scènes kwetsend kunnen zijn. Geschiedenis schrappen is censuur en daaruit leert niemand iets. Je moet niet doen alsof het niet gebeurd is, je moet duiden wat negatief is en dat als dusdanig erkennen. Schrappen is een dom idee. Het kan beter.

Dieter Fuchs, Antwerpen

‘Focus op de toekomst’

Van mij mogen ze gerust alle afleveringen integraal verplaatsen naar VRT NU onder het mapje ‘nostalgie’ en de vrijgekomen schermtijd gebruiken om iets nieuws te maken dat meer past bij de waarden en normen van onze huidige samenleving. De twee series kunnen naast elkaar bestaan. Maar ik zou aan FC De Kampioenen niet meer zo’n groot forum geven. Ze hebben er in die 30 jaar tijd al meer dan voldoende uitgehaald. Het is niet meer van deze tijd. Focus op de toekomst.

Julie, Brugge