De vrije markt zorgt niet vanzelf voor collectieve goederen zoals een energie-infrastructuur, publiek transport en onderwijs

Ook de vrije markt kent zijn limieten. Volgens Paul De Grauwe, professor aan de London School of Economics, kan intelligent beleid in dit geval soelaas bieden. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Ideeën komen en gaan. Vooral in de economische wetenschap. Er was een tijd, ik denk aan de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen vele economen gewonnen waren voor het idee dat de overheid actief moest optreden met een industrieel beleid. Dit was de tijd van de oliecrisissen en de dramatische achteruitgang van de industrie in de meeste Europese landen. De overheid moest dat tegengaan door een industrieel beleid. De overheid zou “toekomstgerichte” ondernemingen ondersteunen door subsidies en andere vormen van steun.

Toen het duidelijk werd dat een industrieel beleid dat gericht was op het selecteren van de “winners” bijzonder moeilijk is in een democratie werd het idee grotendeels verlaten. Vanaf de jaren tachtig ontstond een nieuw paradigma: concurrentie was de beste manier om toekomstgerichte ondernemingen te selecteren en om voor economische vernieuwing te zorgen. Dit idee had een grote invloed. De interne markt die tot stand kwam in de jaren negentig belichaamde dit paradigma. Door het afbouwen van alle grenzen binnen de Europese Unie zou de concurrentie worden aangewakkerd. Dit zou als een zweepslag werken en ondernemingen dwingen nieuwe technologieën en producten te ontwikkelen. Dat was de beste manier om voor industriële vernieuwing te zorgen. Staatssteun aan individuele ondernemingen werd als doodzonde gezien en streng verboden.

Sinds de pandemie en de oorlog in Oekraïne is dit liberaal paradigma afgebrokkeld. De trigger kwam vanuit de VS, het land dat vanaf de jaren tachtig concurrentie als enig zaligmakend middel voor industriële vernieuwing had gepromoot. De “Inflation Reduction Act” (IRA) werd plots de nieuwe norm. De Amerikaanse overheid besloot massaal veel financiële middelen in te zetten om bedrijven en industrietakken te steunen in welbepaalde sectoren. Het moest, bij voorbeeld, om bedrijven gaan die batterijen, zonnepanelen, elektrische auto’s en chips produceren. Die zullen nu zware financiële steun genieten van de Amerikaanse overheid. Er zit ook een protectionistische kant aan. Die steun komt er slechts als die bedrijven voldoende toegevoegde waarde realiseren in de VS.

De reactie kon niet uitblijven. Er was de vrees dat vele Europese bedrijven die zich bezighouden met batterijen, chips en elektrische auto’s hun investeringen zouden verplaatsen naar de VS. De Europese Unie kon niet uitblijven met haar eigen plan voor een Europees industrieel beleid dat erop gericht is die ondernemingen te steunen die actief zijn in energietransitie en in digitale activiteiten.

Wat een ommekeer in het beleid. Die ommekeer heeft veel te maken met de dominantie die China op heel korte tijd in die nieuwe activiteiten heeft gerealiseerd. De vrees bestaat dat wij volledig van de kaart worden geveegd.

Zal het nieuwe Amerikaanse en Europese industriële beleid slagen in zijn opzet? Mijn antwoord is ja, als het intelligent is. Een intelligent industrieel beleid doet wat de vrije markt niet goed doet. De vrije markt zorgt niet vanzelf voor collectieve goederen, zoals een energie-infrastructuur, publiek transport, fundamenteel onderzoek en onderwijs. Dat is waar de overheid sterker is dan de markt. Die overheid kan door publieke investeringen dergelijke collectieve goederen creëren die essentieel zijn voor het behoud van het milieu en het tegengaan van de opwarming van het klimaat.

Vele elementen in de Amerikaanse IRA zijn intelligent in deze betekenis. Het bevat heel wat investeringen in collectieve goederen. Er zijn echter ook heel wat niet-intelligente delen in dat programma. Met niet-intelligent industrieel beleid bedoel ik een beleid dat subsidies verschaft aan ondernemingen om een bepaalde hoeveelheid goederen (batterijen, chips, etc.) te produceren. Het IRA bevat ook dergelijke niet-intelligente overheidsuitgaven. Hetzelfde kan gesteld worden van de Europese Green Deal: veel intelligente ingrepen vermengd met niet-intelligente.

Een industrieel beleid dat rechtstreeks ondernemingen subsidieert als ze maar voldoende van dit of dat produceren is niet-intelligent om twee redenen. Eén, het maakt die ondernemingen lui omdat het geld uit de hemel valt. Die ondernemingen zullen uiteindelijk minder technologisch vernieuwen. Twee, het geeft aan ondernemingen een enorme prikkel om aan politiek te gaan doen. Door open en verborgen politieke actie kunnen ze ervoor zorgen dat het geld naar hen toestroomt. De kans wordt dan groot dat de overheid niet de “winners” maar de “losers” subsidieert.