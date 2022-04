De Vremde Mirror: Federale regering verrast Zelensky met Antwerpse diamanten

“De federale regering wilde president Zelensky op een originele manier in het zonnetje zetten”, vertelt premier Alexander De Croo (Open Vld). “De moedige Zelensky strijdt voor vrede in Europa. Het zou hemeltergend gemakzuchtig zijn om voor Zelensky staande te applaudisseren en het daarbij te laten. Een verrassingsmand met streekbieren en chocolade getuigt dan weer van weinig originaliteit. Nee, we wilden ferm uit de hoek komen.”

“De Antwerpse diamanten zijn in materieel opzicht flink wat waard”, erkent De Croo. “De diamanten symboliseren in de eerste plaats hoeveel waarde ons land hecht aan de strijd die Zelensky voert voor de vrijheid en voor de Europese waarden. Door Zelensky deze kostbare diamanten te schenken, willen we laten zien dat ons land ook bereid is om offers te leveren. Al beseffen we maar al te goed dat die niets zijn vergeleken met de offers van Zelensky en de Oekraïners.”

Het is niet het eerste geschenk van Belgische makelij dat Zelensky ontvangt. Eerder overhandigde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zijn meest succesvolle Instagram-tips aan Zelensky. “Als ik zijn filmpjes bekijk, heb ik al vaak gedacht: doe eens chill, man. Altijd zo serieus en onbewogen. Alle respect voor die meneer, maar soms lijkt hij op een politicus.”