De vraag ‘Wie wordt de Vlaamse Omtzigt?’ brandt op vele lippen. Het ontnuchterende antwoord is: niemand

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Tegen het eind van de maand weten de leden van Open Vld welke partijleider hen voorbij de levensgevaarlijke klippen van de komende kiescampagne zal proberen te loodsen. De zittende partijtop paste de interne spelregels zo aan dat interim-voorzitter Tom Ongena met een voordeel start, maar dat lijkt diverse liberalen niet tegen te houden om toch hun kans te wagen. Mislukt het opzet, dan hebben ze er toch wat profiel en naamsbekendheid aan overgehouden.

Op de achtergrond poogt intussen ook N-VA-voorzitter Bart De Wever gefrustreerde Open Vld’ers tot een overstap te verleiden. Meer dan zulke ‘transferbesprekingen’ lijken zijn gesprekken over een centrumrechtse krachtenbundeling niet om het lijf te hebben. Ziedaar de contouren van de al vaak afgekondigde politieke herverkaveling. Een partij die, met het mes op de keel en de dood in het hart, nog maar eens probeert zichzelf heruit te vinden. Een andere partij (de cd&v) die hoopt dat de storm haar even wankele hutje wel zal sparen. En nog een andere partij die haar zeer bedreigde status van marktleider probeert vast te houden door concurrenten over te kopen.

Het verschil met Nederland is groot. Daar ligt het speelveld in het tijdperk na afscheidnemend premier Mark Rutte helemaal open. Socialisten en groenen bundelen er echt de krachten met een eenheidslijst, terwijl met de BBB en de nieuwe partij van outsider-politicus Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) twee nieuwe (centrum)rechtse fenomenen als een sloopkogel tegen de bestaande machtsverhoudingen tekeergaan. Herverkaveling? Dat is pas herverkaveling.

Menig Nederlander kijkt weliswaar met een bang hart naar de impact van de vernieuwing en versplintering op de bestuurbaarheid van het land, maar vanuit Vlaanderen/ België voelen velen juist afgunst over de stevige zeebries die de noorderburen wel vaker door hun partijensysteem jagen. De vraag naar een gelijkaardige omwenteling hier duikt zo vaak op dat het wel de pitch voor een tv-show lijkt: wie wordt de Vlaamse Omtzigt?

Het ontnuchterende antwoord is: niemand. De electorale spelregels van de Belgische politiek, met een stevige kiesdrempel en genereuze subsidies voor gevestigde partijen, maken dat zo goed als onmogelijk. De financiële instapprijs is hoog, het risico op mislukking groot. De kiesdrempel werd 20 jaar geleden ingevoerd om bestuurlijke stabiliteit te garanderen. Vandaag houdt hij noodzakelijke vernieuwing tegen.

De kiesdrempel lijkt zo een handig instrument voor de bestaande partijen om hun macht te behouden. Het is tegelijk het zwaarste blok aan hun been. In België gaan partijen stilletjes ten onder. De dwang om te veranderen blijft uit, omdat politieke nieuwkomers buiten het systeem gehouden worden. En zo sijpelt alle politieke onvrede en onbehagen weg naar de radicale flanken. Radicaal-rechts, en in Vlaanderen stilaan ook radicaal-links, zijn de grote winnaars van dit politieke stelsel dat echte outsiders buiten de muren houdt.

En zo sluipen de Belgen of Vlamingen almaar dichter naar het moment van onbestuurbaarheid. We zitten er alleszins veel dichter bij dan de Nederlanders.