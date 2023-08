De vraag van Jana Antonissen: ‘Is het in tijden van uitsterving nog mogelijk een goed leven te leiden, en hoe doen we dat?’

In de reeks ‘Zomerspraakmakers’ leggen opiniemakers van De Morgen een brandende kwestie voor aan een gastauteur naar keuze. Deze reeks verschijnt op dinsdag in augustus.

Jana Antonissen is schrijfster en columniste.

Hoogzomer. We liggen massaal op verre stranden of drinken wijn op zonovergoten terrassen. Genieten van het leven is in dit seizoen een sociale plicht. Tegelijk sneuvelen wereldwijd klimaatrecords in een rotvaart. Bosbranden, hittegolven, overstromingen, opwarmende oceanen; allemaal weinig bevorderlijk voor de vakantiestemming.

Zelf bespeur ik de steeds sterker wordende neiging klimaatnieuws te mijden. Het extreme weer laat zich zo al voldoende voelen. Daarbij is op het vliegtuig stappen om cocktails te sippen aan het Comomeer een te absurde, gewetenswroegende onderneming als je de klimaatrapporten doorneemt.

Hoe verhouden we ons tot de klimaatcatastrofe zonder ons leven op te geven maar toch verantwoordelijkheid te nemen, zonder in apathie noch onrealistisch optimisme te vervallen?

Beste Lisa Doeland, in uw boek Apocalypsofie stelt u dat de wereld al aan het vergaan is. Het is een kwestie van zo goed mogelijk uit te sterven als menselijke soort. Is het in tijden van uitsterving nog mogelijk een goed leven te leiden, en hoe doen we dat?

Jana Antonissen Beeld Illias Teirlinck

Het antwoord van Lisa Doeland: ‘Je kunt je toch ook een leven voorstellen waarin je niet meer op het vliegtuig naar Italië stapt en die cocktails gewoon lekker in het plaatselijke park drinkt’

Lisa Doeland is docent wijsgerige ethiek en politieke filosofie (Radboud Universiteit en Universiteit van Amsterdam) en de auteur van Apocalypsofie

Zelf heb ik ook al wat langer moeite met de zomer. Niet alleen vanwege de spanning tussen het genieten en het knagende besef dat dat genieten ten koste gaat van anderen (zowel elders, nu al, als van toekomstigen), maar ook omdat ik ieder jaar weer net iets banger ben voor wat de zomer zal brengen. Met enige regelmaat komt in mijn Twitterfeed een meme voorbij waarin iemand verzucht “This is the hottest summer of my life”, waarop geantwoord wordt: “This is the hottest summer of your life, so far.”

Hoewel ik denk dat we moeten waken voor gevoelens van schuld en schaamte – bedrijven spelen daar slim op in, verkopen je ‘groene’ producten en klimaat- en CO 2 -neutraliteit – denk ik toch dat het soms belangrijk is om ernaar te luisteren. We moeten wereldproblematiek dus vooral niet individualiseren en ons laten aanpraten dat we ons een weg uit de klimaatcatastrofe kunnen kopen. En we dienen te onthouden dat culturele en politieke verandering alleen collectief tot stand kan komen. Systeemverandering, daar gaat het om.

Maar dat betekent niet dat dergelijke gevoelens geen opening kunnen bieden. Ze stellen ons in staat om een vervreemding te cultiveren tot dingen waar we aan gewend geraakt zijn, maar waarvan we eigenlijk wel weten dat ze raar of zelfs kwaadaardig zijn. Een goed voorbeeld hiervan is hoe ons aangeleerd is om plastic als iets wegwerpbaars te zien. “The future of plastics is in the trash can”, stelde Lloyd Stoeffer, hoofdredacteur van Modern Packaging Magazine tijdens een congres van de verpakkingsindustrie in 1956.

Hij moet toen toch ook al geweten hebben dat plastic een nogal onverwoestbaar materiaal is. Het duurde dan ook even voor de consument had aangeleerd om plastic zakjes maar eenmaal te gebruiken en dan weer weg te gooien. Men was het niet gewend. Men hergebruikte. Kortom, die normalisering van prullenbakgebruik, dat is iets wat we hebben moeten leren. En dat is iets waar we nu steeds vaker een unheimisch gevoel bij krijgen. Terecht. Want wat we weggooien keert via de vreemdste omwegen terug, zij het niet noodzakelijkerwijze naar ons. Vaak zijn het anderen elders op de wereld die met en van ons afval moeten leven.

Je vraagt hoe we ons tot de klimaatcatastrofe kunnen verhouden zonder ons leven op te geven. Dat hangt af van hoe je dat opgeven bedoelt. Als het je erom te doen is je comfortabele leven te behouden, maar dan zonder je onderdeel te weten van manieren van denken en doen die de klimaatcatastrofe versnellen en verdiepen, dan is het antwoord kortweg: ‘Dat kan niet.’

Maar volgens mij is het allemaal niet zo zwart-wit. Ik bedoel, je kunt je toch ook een leven voorstellen waarin je niet meer op het vliegtuig naar Italië stapt en die cocktails gewoon lekker met vrienden zelf maakt en in het plaatselijke park drinkt? Ik denk dat het belangrijk is om ruimte te maken voor vervreemding. Is het niet eigenlijk heel raar wat we allemaal doen, en hoe ons is aangepraat dat we daarvan moeten genieten? Hoe is het mogelijk dat we dat collectief allemaal maar normaal zijn gaan vinden?

Een voorbeeld. Tijdens colleges laat ik vaak een fragment zien uit de documentairereeks The Century of the Self van Adam Curtis. In die reeks vraagt Curtis zich af hoe het kan dat we ons zo op ons ‘zelf’ zijn gaan richten, en een van de antwoorden die hij daarop geeft, is dat je mensen die enorm met zichzelf bezig zijn van alles kunt aansmeren. Kortom: het consumptiekapitalisme is erbij gebaat.

Lisa Doeland. Beeld Eigen foto

In het fragment dat ik mijn studenten laat zien komen we erachter hoe vrouwen halverwege de jaren 20 van de vorige eeuw aan het roken gebracht zijn, want dat was toen nog een mannending. Daar blijkt Edward Bernays voor verantwoordelijk te zijn, de godfather van de pr, die tijdens de Eerste Wereldoorlog nog propaganda maakte en zijn kennis na de oorlog inzette om bedrijven te helpen om consumenten meer spullen te laten kopen. Bernays’ oom was psychoanalyticus Sigmund Freud en hij gebruikte diens theorieën om in te spelen op onbewuste wensen en verlangens.

Toen de American Tobacco Company hem vroeg om het taboe tegen roken te doorbreken zodat zij hun afzetmarkt met 50 procent konden vergroten, bedacht hij een stunt waardoor het idee van onafhankelijkheid en het uitdagen van mannelijke macht verbonden raakte met het roken van sigaretten. Een groep jonge vrouwen stak tijdens een parade door de stad een sigaret op. Hij had de pers ingelicht en verteld dat er een groep suffragettes zou protesteren door wat hij torches of freedom noemde aan te steken.

Ze stonden natuurlijk gewoon een sigaretje te roken, vrij onhandig ook, maar in de verbeelding was het zoveel méér. Hij had roken verbonden met de vrouwelijke emancipatiebeweging en daarin bovendien hét symbool van vrijheid in laten mee resoneren: het Vrijheidsbeeld. Ook zij houdt een toorts vast. Met één symbolische handeling had hij het roken van vrouwen sociaal acceptabel gemaakt. Het zijn gevaarlijke beroepen, pr en marketing, zei ik eens na afloop. Dit tot grote schrik van een student: “Maar mijn moeder werkt in de marketing!”

Ik vraag me weleens af of een van de grote ziektes van onze tijd niet is dat we het hebben van een beroep hebben losgekoppeld van het hebben van een roeping: de omslag van beroep naar professie. Daar bedoel ik overigens niets religieus mee. Het gaat mij erom dat wie een roeping heeft duidelijk verantwoordelijkheid voelt, en die is tegenwoordig vaak ver te zoeken. We doen het voor onze persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing (een gevaarlijke fixatie op het zelf, waar Curtis’ documentaire ook het nodige over heeft te zeggen) of domweg voor het geld, maar we voelen geen verantwoordelijkheid voor wat ons doen en laten teweegbrengt.

Ik denk dat het belangrijk is om ons af te vragen: zijn we onderdeel van de instandhouding van een destructief systeem? VN-secretaris Antonio Guterres is er in ieder geval heel duidelijk over. Ga niet aan de slag bij climate wreckers, drukte hij pas afgestudeerden vorig jaar op het hart. Ga dus niet werken bij de pr-afdeling van Shell om van daaruit allerlei groene sprookjes de wereld in sturen, zodat het bedrijf ondertussen rustig op de fossiele toer kan doorgaan. Ga dus vooral ook niet werken voor Vattenfal, dat onlangs model Cara Delavigne strikte om zich in een belachelijke reclame in te spuiten met een soort bodymist gemaakt van ‘groene’ waterstof, en zodoende het ideaal van puurheid en schoonheid met waterstof te verbinden. En vooral: te suggereren dat het bedrijf geweldig groen bezig is.

Mensen houden er niet van om zo direct aangesproken te worden op verantwoordelijkheden, niet als werknemer en niet als consument. Zo nam ik laatst deel aan een debat waarin ik bezoekers probeerde te vervreemden van hoe we onszelf en elkaar (en opnieuw, met behulp van pr) zijn gaan overtuigen van het idee dat we op vakantie moeten om te kunnen genieten, onszelf te ontdekken, ‘het ware leven’ te vinden, zoals filosoof Ruud Welten dat zo treffend uitdrukt. Dat is natuurlijk onzin. En ondertussen tekenen de gevolgen van al dat reizen zich steeds nadrukkelijker af. Zo is skiën op veel plekken eigenlijk al niet meer mogelijk. Vanwege de opwarming ligt er steeds minder sneeuw, dus die moet worden opgespoten. En daarvoor moeten stuwdammen worden opgeworpen, waterbassins aangelegd, met alle gevolgen van dien. Allemaal opdat een klein groepje mensen het romantische ideaal van een skivakantie in een mooi wit berggebied in stand kan houden.

“Dat mensen nu nog op skivakantie gaan,” zei ik na bovenstaande te hebben betoogd, “vind ik debiel.” Een koppel stond recht, liep demonstratief langs het podium door en verliet de zaal, maar niet voordat de vrouw me had toegebeten: “Wij gaan nog wél op skivakantie.” Het leek een act, en zo reageerde de zaal er ook even op – hoort dit erbij? Waar lachen we precies om? – maar het was haar menens. Ik vraag me nu al maanden af waarom die vrouw nu precies zo boos was. Mijn beste verklaring is dat ze zich heeft laten aanpraten dat ze er recht op heeft. “Because you’re worth it”, herinner ik mij de zwoele vrouwenstem in een reclame voor een schoonheidsproduct. Wat ons verkocht wordt zijn niet zozeer producten (of vakanties), maar de ideeën en idealen die daaraan kleven. Schoonheid. Puurheid. Genot. Ontspanning. Autonomie. Vrijheid. Vriendschap. Liefde. En dus ook: waardevol zijn.

Je kunt het natuurlijk nooit helemaal goed doen. In mijn boek probeer ik te laten zien dat er geen ontsnappen is aan wat filosoof Alexis Shotwell een “complex webs of suffering” noemt, maar dat dat niet betekent dat je handelen er niet toe doet. Je kunt het namelijk wel beter doen. Ik denk dat het voor ieder van ons belangrijk is om ons af te vragen hoe we met dergelijke complexe webben verknoopt zijn, en hoe we die in stand houden. Dat we die niet in ons eentje kunnen ontwarren, betekent niet dat we eraan zijn overgeleverd. Je kunt een draad volgen en proberen die draad eruit te trekken. Het gebeurt al.

Zo kwamen ambtenaren in Nederland in opstand omdat hun pensioen in fossiele energie werd geïnvesteerd. Het pensioenfonds besloot daar na langdurig protest mee op te houden. Zo komen Nederlandse burgers, verenigd in Extinction Rebellion, inmiddels met enige regelmaat naar de A12 om de afschaffing van fossiele subsidies te eisen. In september staan ze er voor de achtste keer. Ze staan er niet omdat ze ergens recht op hebben (al hebben ze natuurlijk wél het recht om te demonstreren) of omdat ze iets waard zijn, maar omdat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Zoek vooral je eigen draad en ga daar samen met anderen flink aan trekken.

Fijne zomer!

Lisa