De vraag van Aya Sabi: hoe denken we een onderwijssysteem uit dat (veel) meer rekening houdt met jongeren?

In deze reeks leggen opiniemakers van De Morgen een brandende kwestie voor aan een gastauteur naar keuze. Deze reeks verschijnt op dinsdag in augustus.

Aya Sabi is auteur van Half leven en De Morgen-columniste

Hoe denken we een nieuw onderwijssysteem uit dat rekening houdt met zoveel mogelijk factoren. Een aantal van die factoren zou het puberale bioritme kunnen zijn of de hete junimaand, het feit dat we ons steeds minder lang kunnen concentreren (de TikTok-generatie). Een systeem dat jongeren uitdaagt en tegelijk een veilige plek is. Hoe gaan we om met nieuwe uitdagingen zoals AI?

De vraag die ik aan jou stel en die je zo breed en creatief mogelijk mag beantwoorden: hoe kan het onderwijs bijdragen aan zelfbewuste jongvolwassenen die sterk in de wereld staan, verankerd zijn, zichzelf kennen, emotionele en fysieke manieren leren om zichzelf gezond te houden?

Aya Sabi. Beeld Thomas Sweertvaegher

Pedro De Bruyckere is als pedagoog verbonden aan de Universiteit Utrecht

Beste Aya Sabi,

Het zijn interessante vragen die je stelt. Ik wil ze graag trachten te beantwoorden, maar hiervoor zal ik vaak net naar het verleden moeten gaan om zo vooruit te kunnen kijken.

Ik wil bijvoorbeeld eerst stilstaan bij twee zekerheden in onderwijs. De eerste zekerheid is de wellicht onveranderlijke grammar of education. Ik haal dit begrip bij Amerikaanse onderwijsantropoloog Larry Cuban die beschreef hoe de grammatica, het grondplan van onderwijs in essentie steeds dezelfde blijft. Wat is dan dit grondplan? Een persoon die meer weet over een bepaald onderwerp gaat met lerenden op weg om hen in dat onderwerp in te wijden of te vormen. De tweede zekerheid ontdekte ik zelf door naar eeuwen onderwijshervormingen en -innovaties te kijken: we zullen als samenleving dit basisprincipe altijd blijven bekampen.

Pedro De Bruyckere. Beeld Damon De Backer

Ik schreef bewust eeuwen. Stel je even het volgende voor: we stoppen honderd studenten of meer in één al dan niet virtuele ruimte, leerlingen geven elkaar les en getrainde monitoren en enkele docenten leiden alles in goede banen. Vandaag zouden we dit ‘leerpleinen met peer-tutoring’ noemen, maar rond 1830 noemden we dit l’École Mutuelle of Lancaster-onderwijs.

Een tweede voorbeeld zijn de huidige pleidooien van mensen zoals Marc Zuckerberg en Bill Gates voor gepersonaliseerd onderwijs, recent nog door de oud-topman van Microsoft herhaald in de claim dat artificiële intelligentie de beste, individuele taalleerkracht zal worden. Dit idee gaat terug tot het midden van de vorige eeuw, onder andere geïnspireerd door een pilootstudie van Benjamin Bloom.

‘Learning machine’

Waarom zijn beide voorbeelden tot nu toe nooit echt doorgebroken? In het geval van mutueel onderwijs werd het relatief snel duidelijk dat het de ongelijkheid in de samenleving kon vergroten. Bij gepersonaliseerd onderwijs was de kostprijs lang een issue. Beeld je even in dat we bij elke leerling een eigen leerkracht konden zetten. Naast onbetaalbaar zouden we dan pas echt met een lerarentekort kampen. Maar gelijk met het idee kwam Skinner in de jaren vijftig van vorige eeuw met de learning machine. Sindsdien bestaat de hoop dat we leraren kunnen vervangen door technologie – al was het maar deels – om zo dichter bij die een-op-een relatie te raken en zo onderwijs volledig op maat te maken.

Nog los van de vraag of dit mogelijk zou zijn, bleek enkele jaren geleden onder andere uit het werk van Maarten Simons en Jan Masschelein, twee Leuvense pedagogen, dat ook deze benadering tot meer ongelijke kansen kan leiden omdat dat kinderen kunnen bevestigd worden in de plaats waar ze zitten.

Waarom begon ik dit stuk met deze twee zekerheden? Ik hoop dat mijn uitleg over deze twee zekerheden toont hoe moeilijk het is om echt iets nieuws te bedenken. Veel is namelijk ooit al eens bedacht en uitgeprobeerd. Het jammere is hier dan wel dat het ons vaak collectief ontbreekt aan een goed geheugen. Maar ze tonen ook hoe complex onderwijs is. Alles werkt op alles in. Iets wat een positief effect kan hebben op het een, kan tegelijk direct of indirect een negatief effect hebben op iets anders.

Verwevenheid

Tijdens de coronacrisis zag ik deze complexiteit van het onderwijs en de verwevenheid met de hele samenleving van dichtbij. Een van de redenen om scholen dicht te houden had te maken met het openbaar vervoer. Veel kinderen en jongeren de bussen op sturen bleek potentieel gevaarlijk. Recenter zie je deze verwevenheid weer in alle discussies over het al dan niet inkorten van de zomervakantie.

Je leest bijvoorbeeld ook regelmatig pleidooien om scholen later te laten beginnen. Als dit werkt, is het enkel bij tieners en hoeft het misschien maar een half uurtje later te zijn, als ik naar de verschillende onderzoeken kijk. Een van de belangrijkste voordelen is misschien weer iets waar mensen minder aan zullen denken en die niet echt met leren te maken heeft. Ze verdwijnen namelijk zo uit het woon-werkverkeer en worden minder slachtoffer van verkeersongevallen. Dit is iets dat vandaag al kan, elke school kan hier zelf over beslissen.

Er kunnen dus echt wel dingen in onderwijs veranderen. Onderwijs kent constant evoluties, maar, toegegeven, minder vaak revoluties.

Maar moeten deze evoluties dan vooral vertrekken vanuit eigenschappen van het kind of vanuit de noden van de samenleving? Moeten we onderwijs aanpassen aan kinderen die zich niet goed meer kunnen concentreren? Of, moeten we ervoor zorgen dat ze leren opletten omdat de samenleving hier nood aan heeft? Moeten we hen beschermen tegen het kwade van buitenaf of moeten we hen net weerbaar maken? Het juiste antwoord is in alle gevallen wellicht: ja.

Het is een heel romantisch idee om vanuit het kind te vertrekken, dus rekening houden met de kenmerken van het kind. Dit gaat terug op het ideeëngoed van Jean-Jacques Rousseau die stelde dat het kind van nature goed is en dat opvoeding datzelfde kind zal corrumperen. Dat de man zijn levenspartner Therese verplichtte al hun kinderen af te staan voor adoptie omdat hij vreesde dat zij hem van zijn werk zouden afhouden is een pijnlijk detail. Misschien had hij door contact met kinderen van vlees en bloed kunnen ontdekken dat kinderen soms behoorlijk egocentrische en egoïstische wezentjes kunnen zijn die wel degelijk vorming nodig hebben om samen te leven.

Het vormen van een kind in functie van een samenleving kan al snel behoorlijk instrumenteel en negatief klinken. Het idee dat ons onderwijssysteem ooit ontworpen werd in functie van een industriële samenleving, sluit hierbij aan. Dat veel vormelijke elementen van de huidige school een pak ouder zijn, wordt dan vaak handig vergeten. Nochtans klopt het dat in Frankrijk een van de redenen voor het invoeren van onderwijs de hoop was om zo de arbeidersklasse meer hygiëne bij te brengen, maar in protestantse kringen had de nood aan onderwijs een hele andere oorsprong. Leren lezen in georganiseerde klassen was daar net belangrijk om het woord van God te kunnen lezen.

Het is dat laatste, soms ook wel het Nederlandse model van onderwijs genoemd, dat het mutueel onderwijs uit Frankrijk waar ik het in het begin over had net verdrong. Vandaag kun je regelmatig de maatschappelijke functie van onderwijs herontdekken in oproepen, ook in deze krant. Hoe vaak moet onderwijs niet een probleem in de samenleving oplossen? En zo lees je dan pleidooien voor meer les over economie, borstvoeding, verkeer… Dit hoort bij het denken over onderwijs. Onderwijs is er namelijk voor een stuk gekomen omdat we in de geschiedenis steeds meer verwachten van burgers en het al snel duidelijk werd dat ouders deze taken wellicht niet per definitie zelf zouden kunnen opnemen.

Drie taken

De werkelijkheid is dat onderwijs ruwweg drie taken heeft die in een gezond evenwicht aan bod moeten komen. De Nederlandse pedagoog Gert Biesta beschreef hoe onderwijs moet zorgen voor subjectificatie (de ontwikkeling van de persoon), socialisatie (een actief onderdeel worden van een samenleving), en ten slotte kwalificatie (alles wat we nodig hebben om onder andere een beroep uit te oefenen).

Leg je te sterk de nadruk op persoonsontwikkeling, kan de socialisatie en kwalificatie onder druk komen te staan. Samenleven met enkel individuen is nogal pittig, en als iedereen enkel zijn persoonlijke interesse zal volgen, zullen veel vakken die we wel degelijk nodig hebben door de massa niet geleerd worden. Bij een te sterke nadruk op socialisatie zal het individu vergeten worden, en bij een te sterke nadruk op kwalificatie bereiden scholen enkel voor op de arbeidsmarkt.

In het onderwijsbeleid gaat het dus over evenwichten tussen taken, en over evoluties. Het is, naast de eerder vermelde complexiteit en verwevenheid met de rest van de samenleving, quasi onmogelijk om een ‘nieuw’ onderwijssysteem te bedenken. Men heeft het vaak over onderwijs als een tanker die traag te keren is. Het is misschien correcter om over onderwijs te spreken als een rijdende auto waaraan moet gesleuteld worden tijdens het rijden. Zaken in onderwijs kunnen namelijk maar echt veranderen als iedereen betrokken wordt en als de werkvloer ook echt mee inspraak heeft. Zo kom je sowieso vaak uit op een compromis.

Hoop

Zelf heb ik goede hoop. Ik zie dat er steeds meer aandacht is voor de verschillende taken van onderwijs. Zo is er op de meeste scholen aandacht voor én welbevinden én leren. Het besef groeit trouwens steeds meer dat leren net een middel tot welbevinden kan zijn. Misschien is de huidige epidemie van mentale problemen bij jongeren deels mee ingegeven net doordat ze minder leren en zo minder succeservaringen opdoen? Als jongeren zich door het lerarentekort meer vervelen op school in de vele uren studie, minder leren en zo ook minder aha-momenten hebben, dan doet dit ook niet goed voor hun motivatie en bij uitbreiding hun mentaal welzijn. Als onze sterkste leerlingen niet genoeg uitgedaagd worden, is ook dat een kans die we laten liggen om hen te helpen zich beter in hun vel te voelen.

Ook zie ik dat er stilaan weer meer gelezen wordt op of voor school, iets dat de dalende focus die je beschreef, kan helpen. Het mag altijd meer, maar er is alvast een knik gekomen in de dalende trend. Nu nog maar hopen dat onze kinderen meer zelf weer dingen moeten schrijven, ook een aanrader voor veel redenen. Denk maar aan beter tekstbegrip, beter communiceren en een algemeen taalgevoel.

Ook merk ik een steeds grotere interesse in effectieve didactiek, en dan liefst op een manier die we evidence-informed noemen. Er bestaat namelijk in onderwijs niet echt één zaligmakende aanpak. Niet alles werkt in onderwijs, maar ook: bijna niets werkt altijd. Dit betekent dat de wetenschap onderwijsprofessionals informeert over wat kan werken, maar dat zij zelf de vertaling nog moeten maken naar hun doelgroep en hun context. Hier wil Leerpunt (nieuw kenniscentrum voor het onderwijsveld dat De Bruyckere gaat leiden, red.) actief bij helpen in de zeer nabije toekomst.

En terug verwijzend naar Masschelein en Simons, zie ik in onderwijs naast professionals gelukkig ook nog heel veel amateurs. Dit leest misschien even vreemd, maar beide pedagogen gebruikten deze term om te beschrijven hoe leerkrachten ‘liefhebbers’ zijn. Ze hebben de kinderen en jongeren die we als samenleving aan hen toevertrouwen lief – weliswaar op een platonische manier. Het onderwijs is een enorme verzameling mensen met een uitzonderlijk groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze doen het namelijk voor hun kinderen, hun klas, hun school. Daarom dat onderwijs altijd in beweging blijft. Als iets niet werkt, zullen de professional én de amateur iets anders proberen. En dat, beste Aya, is misschien een derde zekerheid. En deze wil ik vooral niet veranderen omdat ze de sleutel kan zijn voor de oplossing van al je vragen.