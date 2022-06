De vraag om Defensie nog meer geld te geven, is een test voor de regering. Maar niet om de reden waar velen aan denken

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Het klopt: het voorstel om het budget voor landsverdediging op te trekken tot 2 procent van het bruto binnenlands product is een interessante test voor de regering-De Croo. Niet omdat een akkoord onmogelijk zou zijn, maar juist omdat het compromis voor het grijpen ligt. Als zelfs dat niet lukt, ziet de toekomst voor de federale regering er inderdaad somber uit.

De situatie is bekend. Op de volgende NAVO-top wil premier Alexander De Croo (Open Vld) zich ertoe engageren dat ook ons land die befaamde grens van 2 procent zal halen. Het gaat wel om een tijdspad dat tot 2035 reikt. Wie nu een regering laat vallen over een belofte voor 2035, is überhaupt niet geschikt om het land mee te leiden.

Ook ten gronde biedt de defensiekwestie boeiende debatstof. De regering hoeft zich geen complexen te laten aanpraten over haar legeruitgaven. Nu al verhoogt ze het budget voor de krijgsmacht met meer middelen dan alle voorgaande kabinetten. Daarmee is de structurele achterstand van decennia besparing en verwaarlozing niet goedgemaakt. Dat historische gebrek heeft vele vaders, waaronder ook de N-VA, die in de vorige regeerperiode de minister van Defensie in haar rangen had. Dat de partij nu vanuit de oppositie sneller wil gaan, is begrijpelijk. Maar een mea culpa zou wel zo netjes zijn.

Dat de oorlog in Oekraïne het speelveld en de wereldkaart hertekend heeft, is geen baanbrekend inzicht. De vraag om het budget voor defensie nog verder te verhogen, is dan ook legitiem. Geld beloven op de middellange termijn is ook niet zo moeilijk. Interessanter is de vraag waarvoor dat geld moet dienen.

Experts en generaals zullen graag bevestigen dat er meer dan noden en verlangens genoeg zijn. Dat is goed mogelijk na al die hongerjaren. Maar er is wel één specifiek probleem: mensen. Je kan de winkelkar nog zo volladen met fregatten, drones en afweergeschut, uiteindelijk moet dat materieel wel bediend worden door militairen. Nu al heeft Defensie het lastig om voldoende geschikt personeel te vinden. De krijgsmacht is stilaan verlost van haar Xavier Waterslaeghers-imago, maar op de verhitte arbeidsmarkt blijft het moeilijk om voldoende mensen te rekruteren.

De vraag waar al dat extra geld voor moet dienen, is dus pertinent. De ideeën van de rood-groene coalitiepartners bieden alvast inspiratie. Zij stellen geen veto tegen een verdere budgetverhoging, wat gezien hun pacifistische geschiedenis best wel baanbrekend is. Wel koppelen ze die onder meer aan Europese samenwerking en integratie, diplomatieke preventie en strijd tegen het grootste wereldwijde risico van deze tijd: onveiligheid door klimaatverandering.

Dat is in meerdere opzichten slimme politiek. Inhoudelijk zijn dat verstandige, toekomstgerichte prioriteiten. Maar het is ook tactisch slim. Er is premier De Croo duidelijk veel aan gelegen om straks in Madrid goede sier te maken. Zijn coalitiepartners laten weten dat dat best mag van hen, maar dat zij dan wel mee de menukaart willen opstellen. Zo heeft coalitiebestuur altijd gewerkt in dit ingewikkelde land. Benieuwd of het nu nog zo werkt.