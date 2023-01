De vraag blijft: waarom worden bepaalde arrestanten in zo’n cel aan hun lot overgelaten?

Jana Antonissen is columnist.

“Onze zus Sourour heeft ons verlaten. We zijn gebroken; gedesoriënteerd.”

Witte letters op een zwarte achtergrond. Eronder honderden gebroken harten, een eenzame vredesduif.

Altijd even slikken als een Instagram-vriend de shiny schijnwerkelijkheid van socials doorprikt met vers verlies. Nu wordt #justicepourSourour door half Brussel gedeeld.

Sourour A. werd vorige week opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Hoe of wat is onduidelijk. Enkele uren later werd ze dood in haar cel aangetroffen.

Suïcide, zegt de politie. Ondenkbaar, volgens de familie.

Sourour was sociaalecologisch geëngageerd, woonde samen met haar geliefde zoon.

In 2021 vonden in dit commissariaat ook al twee jonge Algerijnen hun einde.

Volgens burgemeester Close kwam Sourour niet om het leven door toedoen van derden. De camerabeelden, die hij noch de familie al gezien heeft, zouden dat bevestigen.

Zelfs als dat waar is, blijft de vraag: waarom worden bepaalde arrestanten in zo’n cel aan hun lot overgelaten?