De voorstellen van N-VA voor een knip in de partijfinanciering verdienen meer aandacht

Bart Eeckhout is hoofdcommentator bij De Morgen.

Tussen de soep van de federale begrotingsopmaak en de patatten van een wensdroom over een grote, rechts-conservatieve volkspartij viel de aandacht voor de voorstellen van N-VA over een sanering van de partijfinanciering wat tegen. Dat is jammer, want die ideeën zijn best interessant en relevant, nu crisis- en begrotingszorgen de vragen over ons dure en corpulente politieke systeem weer dwingender maken.

De situatie is bekend. De Belgische staat subsidieert de werking van politieke partijen jaarlijks met zo’n 75 miljoen euro. Die centen komen niet uit één pot, maar vloeien samen uit verschillende potjes tegelijk. Provincies, jongerenpartijen... je kan het zo gek niet bedenken of het levert partijen extra inkomsten op. Gaandeweg zijn die inkomsten ook verhoogd, voornamelijk om de wegkwijnende klassieke partijen in leven te houden. Het gevolg is dat met name N-VA en de recente stembuswinnaars VB en PVDA de centen vlot, al te vlot, zien binnenstromen.

Van links tot rechts is al verzucht dat partijen het met wat minder zouden moeten kunnen stellen, maar N-VA is de eerste partij die met een voldragen voorstel komt. Het is ook een goed voorstel. De Vlaams-nationalisten willen onder meer de provinciale subsidiëring afschaffen en een indexstop invoeren. Op een logische en vrij pijnloze manier wordt zo toch algauw 10 procent van de subsidiestroom weggeknipt. Wat rest, is een transparantere, leefbare maar toch wat bescheidenere overheidsfinanciering, als systeem nog altijd te verkiezen boven privésteun. Daarnaast pleit N-VA ook nog voor de afschaffing van de nutteloos geworden Senaat, een inkrimping van kabinetten en een vermindering van het aantal parlementszetels. Ook dat zijn goede ideeën die eigenlijk vanzelfsprekend zouden moeten zijn.

Een criticus zal opwerpen dat N-VA makkelijk praten heeft. Voor een grote, rijke partij is het eenvoudiger om wat geld af te staan. Dat klopt, maar zo is het altijd wat. De kleinere partijen bewegen niet omdat ze in het eigen vel snijden en bij de grote is elk manoeuvre verdacht omdat het de concurrentie schaadt. En zo blijft alles altijd stilstaan.

Minder partijfinanciering zal de vertrouwenskloof met de burger niet overbruggen en zal evenmin de begroting redden. Toch is het een noodzakelijke bezuiniging. De te genereuze partijfinanciering schaadt de politieke hygiëne. Ze nodigt partijen uit om als een op zelfbehoud gerichte kmo te functioneren, en niet als een ideeënbeweging. En ze geeft partijen de kans om het publieke debat te vervuilen met permanente propaganda.

Kunnen de voorstellen nog beter? Allicht. Een eerder idee van Groen-politicus Kristof Calvo om het aandeel subsidie dat partijen aan propaganda mogen besteden te beperken, zou een interessante aanvulling kunnen zijn. Misschien moeten N-VA en Groen hier eens over samenzitten, bien étonnés de se retrouver ensemble.

In elk geval zou het een goed idee zijn om de N-VA-voorstellen ook echt in de Kamer ter stemming voor te leggen. Altijd handig om te weten wie voor en wie tegen is, los van alle grote woorden en principes.