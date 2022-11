Jeroen Olyslaegers is columnist.

Vlaanderen is een toxisch rampgebied. Overal zijn er pfas in het grondwater te vinden. Dat zijn ‘forever chemicals’ die nooit meer weggaan, bij ieder van ons in het bloed zitten en die door giffabriek 3M werden geproduceerd. Ge staart naar de rode bollen op het kaartje van de Vlaamse Milieumaatschappij dat klokkenluider Thomas Goorden deelt met iedereen. De bollen staan voor vergiftiging boven de norm. Ge beseft dat ge naar het eindresultaat staart van decennialang beleid op korte termijn. Maar dit zal niet het einde zijn, zo weet ge ook. Ons zogenaamd beleidsvolk kan deze realiteit niet aan. De verbanden tussen pfas en kanker of immuniteitsaandoeningen en bedreigde vruchtbaarheid zijn niettemin wetenschappelijk te staven. De vloek is dat een mens van zoveel en nog wat ziek kan worden, waardoor de ramp niet hoeft te bestaan in het hoofd van zovelen. De vloek is dat wetenschap niet geldt als het over geld en belangen gaat. De vloek is dat hier geen zorg heerst, maar gearrangeerde blindheid.