De Vlaamse regering kan wel degelijk zelf een klimaatbeleid voeren. Dit is het bewijs

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Op sociale media gaat een kaartje rond van Europa, waarop landen zijn ingekleurd volgens de tijd die het duurt voor je er de aanschaf van een warmtepomp hebt terugverdiend. België kleurt, als een van de weinige landen, zwart. Wat betekent dat je de investering in verwarming met hernieuwbare energie ‘nooit’ terugverdiend krijgt.

Dat komt, eenvoudig gezegd, omdat de heffingen op elektriciteit nog hoger liggen dan die op gas. Gezinnen die van aardgas naar een groener alternatief overstappen om de woning te verwarmen, kunnen dat doen vanuit een engagement voor een leefbare planeet, maar ze straffen er zichzelf mee in de portemonnee. Het is plots erg begrijpelijk waarom de introductie van de warmtepomp of zonneboiler maar niet van de grond wil komen.

Om maar te zeggen dat de Vlaamse regering nog wel wat werk voor de boeg heeft als ze het klimaathuiswerk wil maken dat de SERV - zeg maar de Vlaamse sociale partners - haar bezorgd heeft. De massale overschakeling op warmtepompen is een van de concrete maatregelen die de SERV-raad adviseert om het klimaatbeleid in Vlaanderen tegen 2030 een flinke groene stroomstoot te geven. In nieuwbouw, zo menen de sociale partners, zou stookolie en aardgas gebannen moeten worden. Dat is nogal een ommezwaai in een regio waar zowat 7 op de 10 woningen op gas verwarmd wordt.

Ook de andere voorstellen zijn niet min. Tegen 2030 zouden er 1 miljoen elektrische wagens op de weg moeten rijden, vindt de SERV. Om de Vlaming aan te sporen tot een zuiniger mobiliteitsgedrag zou er een ‘slimme kilometerheffing’ moeten komen. Daar is dus het rekeningrijden weer, dat twee jaar geleden door de N-VA nog in paniek van de regeringstafel werd gehaald. Daarnaast bepleiten werkgevers- en werknemersorganisaties een verplichte renovatie bij de aanschaf van een bestaande woning.

Dat klinkt, zo bij elkaar, best verregaand. Toch maakt de concrete invulling de maatregelen ook juist haalbaar. Dit gaat voorbij het roepen dat het allemaal de schuld van de federale regering is. Dit is minder loze kretologie dan het zwaaien met ambitieuze percentages tegen 2030, 2050 of sint-juttemis. Dit spaart de industrie en stimuleert investering in duurzame economische sectoren. Dit bewijst dat de Vlaamse regering wel degelijk zelfstandig een klimaatbeleid kan voeren. Dit is kortom beleid waar de ijverig communicerende Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) een keer echt trots mee kan uitpakken.

De vraag is: gaat het ook gebeuren? In zijn Septemberverklaring zei minister-president Jan Jambon (N-VA) dat klimaatbeleid een van de prioriteiten van de Vlaamse regering moet gaan worden. Welaan dan, dit advies biedt alle kansen om die abstracte belofte concreet te maken. We zijn benieuwd.