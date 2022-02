De Vlaamse regering kan ervoor zorgen dat elk gezin duizenden euro’s kan besparen. Maar het blijft muisstil

Aan welke tafel u en ik vanavond ook aanschuiven, de kans is groot dat het over de energieprijzen zal gaan. Ook aan Nederlandse, Franse, Duitse en Spaanse keukentafels is dat het geval. Overal stijgen de energieprijzen en beroeren ze de gesprekken. De uitzonderlijke prijzen staan ook al wekenlang hoog op de politieke agenda.

De federale regering ondernam de afgelopen maanden al heel wat maatregelen om mensen te ondersteunen in deze uitzonderlijke tijden, goed voor meer dan 750 miljoen euro. Daar kwam afgelopen nacht een extra steunpakket energiemaatregelen van 1,1 miljard euro bij. Het sociaal tarief wordt verlengd, hierdoor besparen 1 miljoen gezinnen tot 800 euro op hun energiefactuur en door de combinatie van een btw-verlaging met een extra energiepremie voor iedereen wordt voor alle Belgen nu steun voorzien.

Ook aan de lange termijn wordt gedacht: na twintig jaar stilstand hebben we met Tinne Van der Straeten een energieminister die voluit gaat voor de energietransitie. Niet alleen is hernieuwbare energie de enige energievorm die goedkoper wordt, ze laat ons ook toe om controle te houden. Want hoe meer eigen energie we opwekken, hoe minder afhankelijk we zullen zijn van internationale grillen.

België is goed bezig, zou je denken. Helaas lijkt het soms meer alsof we dweilen met de kraan open. Want terwijl Vivaldi al maanden alles op alles zet om de energiefactuur betaalbaar te houden, blijft het muisstil langs Vlaamse kant. Elke hefboom die de Vlaamse regering heeft om iets aan de energiefacturen te doen, blijft onaangeroerd. Eén keer zorgde minister Demir voor een eenmalige verlaging van de factuur met 43 euro. Dat is geen besparing, maar een armzalig doekje voor het bloeden dat het vermelden amper waard is.

De Vlaamse regering kan ervoor zorgen dat elk Vlaams gezin duizenden euro’s kan besparen. Door te investeren in energierenovatie en hernieuwbare energie. De Vlaamse woningen behoren tot de slechtst geïsoleerde van Europa. Langs daken, muren en vloeren laat ons land jaarlijks meer dan 2,5 miljard euro aan energie verloren gaan. Elk huis dat goed geïsoleerd is, elk huis met zonnepanelen, huisvest in de toekomst een gezin met lagere facturen. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat. Maar de Vlaamse regering, die alles in handen heeft om de Vlaming daarin te ondersteunen, beweegt niet en blijft stil. Onbegrijpelijk, is dat.

De federale regering laat met elke nieuwe maatregel zien dat ze de urgentie begrijpt en handelt ernaar. Het is nu ook aan de Vlaamse regering om eindelijk in actie te schieten. Want elke dag dat ze langer wacht, zijn een paar duizend euro die we door onze slecht geïsoleerde ramen gooien.