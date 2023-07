De Vlaamse regering hecht geen waarde aan de uitspraak van bevoegde instanties, maar wel aan de groene promopraatjes van Ineos

Als we NVA’s coalitiepartners in de Vlaamse regering moeten geloven is Project One een perfect duurzame investering in onze welvaart, en ligt het project alleen maar stil omdat minister Demir het dossier slecht aangepakt zou hebben.

De grote slordigheid in dit debacle is de garantie van een half miljard euro Vlaams belastinggeld, toegekend aan een project waarvan iedereen wist dat er nog een rechtszaak hangende was. Die garantie is nu een molensteen rond de nek van de Vlaamse regering, en een (slechte) reden voor hen om koste wat het kost een vervuilende plasticfabriek te bouwen.

Die regering is enkel nog verenigd in het straal negeren dat Project One al drie jaar lang niet aan de milieunormen voldoet. Ze hecht geen waarde aan de uitspraak van bevoegde instanties, maar wel aan de groene promopraatjes van Ineos. Een bedrijf dat het nochtans niet te nauw neemt met milieuwetgeving.

Ineos kocht verscheidene malen oude vervuilende fabrieken of installaties op, en probeerde dan de lokale regering onder druk te zetten om de milieu-impact te negeren. Bovendien is een groot deel van het plastic dat het bedrijf produceert wegwerpplastic, een grote bedreiging voor zowel ons leefmilieu als onze economie. Want de grote hoeveelheden plastic die Ineos en hun concurrenten produceren, zijn niet houdbaar.

De dag na de uitspraak over de vergunning voor Project One kreeg Ineos een negatieve evaluatie van zijn kredietwaardigheid als bedrijf. Een belangrijke reden daarvoor is dan ook de overcapaciteit op de ethyleenmarkt, de basisgrondstof voor veel plastics die Ineos wil produceren. Voor de productie van al dat overbodige plastic gebruikt Ineos ook nog eens het extreem vervuilende Amerikaanse schaliegas.

Ondertussen heeft Ineos al 1 miljard euro gespendeerd van het geld dat het bij banken leende voor het project. De betrokken banken wisten maar al te goed dat het nog kon fout lopen toen de bouw begon, en zullen alles uit de kast halen om hun geld terug te krijgen als het project stilgelegd wordt.

We weten niet of het bedrijf en zijn banken nu al aanspraak kunnen maken op de waarborg, maar het zou ons straf lijken dat het bedrijf niet aan dit risico gedacht zou hebben. Het ergste is dat wij hier als belastingbetaler het raden naar hebben. De Vlaamse regering besloot zonder meer publiek geld beschikbaar te stellen voor Ineos, mocht er iets misgaan met diens vervuilende fabriek.

In plaats van dit project zonder toekomst proberen te redden, is het beter om nu alles wat mogelijk is te doen om die waarborg te vernietigen. Het is ontoelaatbaar dat de belastingbetaler zou opdraaien voor een regering die een waarborg toekent aan een project zonder milieuvergunning.

We kennen het definitieve lot van Project One nog niet, maar ondertussen heeft de rechter wel een nieuwe realiteit gecreëerd door voet bij stuk te houden om de milieuwetgeving toe te passen, ook als er miljarden mee gemoeid zijn. De volgende stap is een overheid die inziet dat als ze strategische investeringen wil doen in de lokale economie, ze haar geld beter steekt in het beschermen van de natuur en het klimaat in plaats van die verder te vernietigen.