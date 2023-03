Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Studentenkak.

Als u even totaal over uw nek wil gaan, is een adequate manier het account met die naam te bekijken op Instagram. De beelden staan voor de rest van de dag op uw netvlies gebrand en u kunt op zoek naar straffe pillen tegen maagzuur.

Studentenkak is een verzameling filmpjes over het boeiende leven van de Nederlandse student anno vandaag.

Als archeologen dit binnen een paar eeuwen terugvinden op een verloren geraakte server van Mark Zuckerberg, gaan ze hun ogen niet geloven. Vernielzucht en vuiligheid en wc’s met kak niet in maar boven op de pot gedrapeerd en overal schimmel. Kamers waar een splinterbom ontploft lijkt.

Overal ‘grondpizza’s’: het studentenneologisme voor kots.

Het wordt lacherig gefilmd en getoond door de verzamelde corpsballen en kakkers van Nederland, de toekomst van de natie, de volgende generatie leiders van dat lage land. Aspirant-leden van studentenverenigingen die gedoopt willen worden heten daar feuten, maar voor de rest is alles hetzelfde als bij ons.

De bedoeling is uitsluitend om die onderdeurtjes tijdens de doop mentaal te kraken tot ze huilend om hun moeder roepen terwijl ze kreunend op de pot zitten omdat hen een laxatief is toegediend, maar dat was om te lachen, zo erg is dat toch niet en boomer u bent toch ook jong geweest of was er in die tijd geen sociale druk misschien?

Die was er zeker, maar ik behoorde gelukkig tot het zeldzame cohort dat die oelewappers met hun rare petjes en lintjes in hun gezicht uitlachte en zich vierkant keerde tegen de studentendoop en daar dan ook niet aan meedeed.

De faculteit der contraire onaangepasten: dat waren wij en wij waren daar trots op.

De collectieve waanzin die bezit neemt van zo’n groepje jongeren is adequaat beschreven in Lord of the Flies van William Golding: fictie die rakelings langs de werkelijkheid scheert. Een groepje jongeren is gestrand op een onbewoond eiland en er ontwikkelt zich een perverse dynamiek van macht en geweld waarbij kinderen elkaar naar het leven staan. Op het einde verdwijnt de verdwazing en beseffen ze wat ze aangericht hebben.

Eindelijk kunnen ze weer huilen.

Het is moeilijk niet de parallellen te zien met wat er deze week gebeurde op het Reuzegomproces, waar de moeder van Sanda Dia en een van de beschuldigden elkaar huilend omhelsden.

De betovering van het slechte is doorbroken, het verdriet wordt gedeeld, de maskers vallen af.

Duizend camera’s registreren.