Mark Coenen gaat op wandel met de week.

“Eens en voor al werd ergens de afspraak gemaakt dat nare dingen niet echt bestaan. En iedereen doet eraan mee: zelfs de beul doet de gedoemde nog een blinddoek om, opdat hij straks niet merkt dat hij dood is. Dat het leven gewoon is, en gelukkig en normaal: dat is de grote leugen.”

Het zijn woorden van Renate Rubinstein. Ze openen de tweedelige documentaire over haar leven die te zien is in het voortreffelijke Het uur van de wolf op de Nederlandse televisie.

Het onderzoek van die leugen bepaalde haar manier van leven en schrijven: elke tegel moest worden gelicht tot de waarheid naar boven kwam. Die zoektocht maakte van haar de meest besproken columniste van Nederland.

Afspreken dat nare dingen niet echt bestaan doen we uit overlevingsdrang en al heb ik daar een speciaal talent voor, er was deze week geen ontkomen aan. Hoewel ik er heel hard mijn best voor heb gedaan, lukte het niet: je kon niet schuilen voor de massale berichtgeving over de zoveelste massamoord op jonge kinderen en hun leraars in Amerika. Een zich rampzalig en razendsnel vernieuwend nieuwsbombardement met steeds meer hallucinante details was het, met handige samenvattingen onder de kop: ‘Wat we al weten’.

Of: ‘Dit moet u weten’.

Terwijl ik het niet wil weten, of erger: eigenlijk allang weet.

Honderden schietpartijen in dat wapengek cowboyland eindigden al in massamoord, maar het blijft bij schietgebedjes. De verontwaardiging duurt een paar weken, daarna is het business as fucking usual: nare dingen bestaan niet echt, zelfs als er kinderen bij afgemaakt worden. Zeker niet voor de Republikeinen, hebberige kleuters aan het handje van de wapenfabrikanten, badend in bloedgeld ter zogenaamde verdediging van het Tweede Amendement.

Alle tranerige berichten van rechtse Congresleden over de massamoord in Texas werden op Twitter consequent afgeserveerd door er de hoogte van het bedrag bij te vermelden die dezelfde heren voor hun campagnes incasseren van de wapenlobby.

Mitt Romney wint met ruime voorsprong: hij kreeg al bijna 14 miljoen dollar als trotse sandwichman van die gelegaliseerde doodseskaders.

Men kan lang en veel klagen over de te hoge dotaties aan de politieke partijen in België, maar dat soort mistoestanden is door dat systeem bij ons gewoon uitgesloten.

“Dat het leven gewoon is, en gelukkig en normaal”: het bleek een leugen voor die eenentwintig dode kinderen en hun leraars, die ’s ochtend vrolijk naar school waren gegaan voor een feestje om hun schooljaar af te sluiten.

Gaat die blinddoek ooit af?